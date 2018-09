Sandra Oh | «Libera dalle regole»

vanityfair

: @baldacci_sandra E lo dici a me? Ma sa leggere? Non è una libera interpretazione - MMastrantuono : @baldacci_sandra E lo dici a me? Ma sa leggere? Non è una libera interpretazione - esse_sandra : @danton_ivan @IrenePivetti @Krysgar @Il_Pornografo @giancutr @Noiconsalvini La vostra, di magistratura, è sempre stata libera. -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Testa alta, spalle dritte, portamento regale.Oh non può permettersi alcuna sbavatura: per eccellere in un mondo dominato da uomini caucasici, sa di doversi attenere a standard di eccellenza elevatissimi. È così che quest’anno ha conquistato la prima candidatura per una protagonista asiatica nella storia degli Emmy. Più che una rivelazione, una conferma per l’attrice coreana naturalizzata canadese che ha già inanellato cinque nomination consecutive come miglior interprete non protagonista e vinto un Golden Globe per il ruolo di Cristina Yang in Grey’s Anatomy (per chi se lo stesse chiedendo la risposta è no, per ora non intende tornare in corsia). Stavolta è tutta un’altra storia: con il thriller Killing Eve basato sui libri di Luke Jennings, presentato la scorsa primavera a Canneseries e in arrivo in autunno su TimVision, questa tenace 47enne ha finalmente un posto nell’Olimpo ...