: #Salvini: 'Mercati? Noi manterremo impegni con italiani. Non subito 15%, ma si pagheranno meno tasse' - Agenzia_Ansa : #Salvini: 'Mercati? Noi manterremo impegni con italiani. Non subito 15%, ma si pagheranno meno tasse' - MediasetTgcom24 : Salvini: manterremo impegni con italiani, mercati capiranno #salvini - IlPrimatoN : Il vicepremier: 'In passato il #Pd ha fatto quello che diceva l'#Ue e gli italiani non stanno meglio e c'è più… -

"Dubbi dei Mercati? Saremo compresi dai fatti. Mi stupisce che non si apprezzi il fatto che manteniamo gliespressi in campagna elettorale". Così il vicepremier e ministro dell'Interno,, a Radio 24. "In passato il Pd ha fatto quello che diceva l'Europa e glinon stanno meglio e c'è più debito. Io voglio fare spesa utile, spero che rientri nei canoni europei", ha detto. Intanto, "nella manovra ci sarà un primo passo e tanti(...) pagheranno meno tasse", ha aggiunto.(Di lunedì 3 settembre 2018)