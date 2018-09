Salvini sonda gli investitori | il due per cento è il limite massimo

SONDAGGI POLITICI/ Swg - Berlusconi crolla al 7% : con il 32% Salvini non ‘teme’ più Elezioni anticipate : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:50:00 GMT)

Matteo Salvini - sondaggio choc : Lega al 32% - si è mangiato Di Maio. Quanti punti ha preso in un mese : Sbranato da Matteo Salvini . Sulla scrivania di Luigi Di Maio è planato un sondaggio drammatico, quello di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di cui sono disponibili in rete i dati saliente. E la ...

Sondaggi Politici/ Salvini ‘vola’ al 32% - M5s staccato al 28% : Di Maio perde l’1 - 4% in un mese : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Salvini nei sondaggi vola oltre il 32% e stacca Di Maio : Continua ad aumentare il consenso della Lega. Non si può dire lo stesso del Movimento 5 Stelle che, invece, perde il gradimento di parte dell'elettorato. Appena percettibile l'aumento del consenso per il Pd e per Fratelli d'Italia. Crollo netto, invece, per Forza Italia. Sono questi i dati più rilevanti del sondaggio di Swg, che ha analizzato un campione di soggetti tra fine agosto e inizio settembre. La Lega segna un +1,9%, ...

SONDAGGI POLITICI/ Salvini “leader più forte” di Renzi e Di Maio : 60% ‘sposa’ linea del Ministro Lega : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Piepoli - Salvini sorpassa il M5s : Lega al 30% - la ‘luna di miele’ continua : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:16:00 GMT)

Matteo Salvini - plebiscito italiano. Il sondaggio su migranti - Diciotti e Unione europea : numeri stratosferici : Un plebiscito per Matteo Salvini . Il sondaggio Swg pubblicato dal Messaggero certifica la vittoria su tutti i fronti della linea dura su immigrazione e Unione europea . Il 61,3% degli italiani si ...

Gli italiani bocciano il pm. Il sondaggio : 6 su 10 sono con Salvini : 'Possiamo ricorrere a tutte le sfumature del mondo ma un fatto è chiarissimo - spiega al Messaggero Enzo Risso, direttore della SWG - Agli italiani dà fastidio l'ingerenza della magistratura in ...

Sondaggi Politici/ Macron - lo scontro con Salvini e il flop consensi pro-Ue in Francia : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:16:00 GMT)

Giuseppe Conte - profezia Bruno Vespa : 'I sondaggi seri...' - che fine farà per Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Quello di Giuseppe Conte è un Gran Premio pericolosissimo. Bruno Vespa usa l'immagine, cruenta, dell'incidente di Marcus Ericsson su Sauber alle libere del Gp di Monza di Formula 1 di venerdì per ...

Macron ai populisti : "Crolla un ponte? Colpa della Ue"Salvini : pensi ai francesi - ha sondaggi al minimo : Il presidente francese torna a prendere di mira coloro i quali "dicono che tutti i problemi vengono dall'Europa. C'è chi dimentica quello che l'Europa ha portato in 70 anni, e vuole soltanto una cosa: la chiusura nazionalista dietro ogni piccola cosa che ci separa". E il ministro risponde...

Boccia attacca Salvini e Di Maio : “vivono di sondaggi” : “Non so che tipo di Paese abbia in mente questo governo. Non capisco quale idea di politica economica abbiano”. E’

Salvini a Macron : 'Si occupi dei francesi - ha i sondaggi al minimo' : Dopo le parole di Emmanuel Macron contro i "demagoghi" che "dicono che tutti i problemi vengono dall'Europa", arriva la risposta di Matteo Salvini. "Macron dovrebbe occuparsi dei francesi visto che i ...

Sondaggi Politici/ Governo Lega-M5s ‘a destra’ per il 49% : Salvini guadagna voti ‘ovunque’ : Sondaggi Politici elettorali, Governo Lega M5s è di destra o di sinistra? Salvini guadagna voti ovunque, con l'elettorato che cresce sempre più verso destra(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:53:00 GMT)