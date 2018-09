Manovra - Salvini : sarà rispettosa di tutte le regole : Teleborsa, - Salvini rassicura tutti sulla Manovra: sarà rispettosa di tutte le regole . "sarà una Manovra economica rispettosa di tutte le regole che farà pagare meno tasse agli italiani", ha ...

Salvini : 'sarà una manovra rispettosa delle regole e con meno tasse : Già in mattinata il vicepremier aveva ribadito che non verrà sforato, ma solo sfiorato, il tetto del tre per cento: 'gli impegni sono impegni' - Riparte il confronto nel governo in vista della manovra ...

Manovra - Salvini promette : «Sarà rispettosa di tutte le regole». E lo spread scende : Il vicepremier spazza i dubbi sulla Manovra del prossimo autunno: a destare allarme l’annuncio di voler portare il deficit fin quasi alla soglia del 3% in rapporto al Pil, fissata dalle regole europee

Luigi De Magistris - folle sfida a Matteo Salvini : 'Napoli sarà autonoma e avrà una sua moneta ' : 'Napoli ha dimostrato di farcela anche da sola, riscattandosi contro quei Governi ingiusti ed arroganti'. Parte così l'ennesima sfida del sindaco di Napoli , Luigi De Magistris al Ministro dell'...

Flat tax - Matteo Salvini : “Non posso pretendere che l’anno prossimo tutti paghino il 15% - nella manovra ci sarà un primo passo” : La Flat Tax verrà introdotta, ma non per tutti. Nell'ambito di un'intervista concessa a Radio 24, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Non posso pretendere che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse".Continua a leggere

Salvini : 'Entro la fine dell'anno la legittima difesa sarà legge' : "Cerco di usare sempre il minimo indispensabile il verbo promettere. Preferisco usare la parola 'impegno'. Ce la metterò tutta e ho buone motivazioni per dire che ce la possiamo fare: entro la fine di ...

Salvini : "La Lega c'è e ci sarà - con o senza condanne" : Il leader leghista alla 'Berghem Fest' parla anche del caso della nave Diciotti: "Al procuratore di Agrigento dico: lo rifarei"

Prossima tappa il Congresso. La "Lega per Salvini premier" sarà pronta per le Europee : Gli occhi sono puntati al 5 settembre. Se il tribunale del Riesame stabilirà la confisca dei conti della Lega Nord anche a livello regionale, comprese le entrate future, Matteo Salvini spingerà l'acceleratore di un progetto il cui embrione stava crescendo al sicuro già da mesi. Addio alla creatura di Umberto Bossi, quella "Lega Nord, per l'indipendenza della Padania", di cui il ministro dell'Interno è ancora ...

Salvini - caso Diciotti : nuove accuse/ Ultime notizie - Giorgetti : “Lui e il magistrato saranno contenti...” : Diciotti, nuove accuse per Salvini in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Salvini : “Ogni giorno mi alzo e mi chiedo che inchiesta ci sarà su di me e corro come la gazzella del proverbio…” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini cita un proverbio africano per parlare delle inchieste che lo riguardano: “Ogni mattina mi alzo e mi chiedo quale nuova inchiesta c’è su di me, quale nuovo insulto e corro come la gazzella, tiro dritto, tanto non mi prendono” L'articolo Salvini: “Ogni giorno mi alzo e mi chiedo che inchiesta ci sarà su di me e corro come la gazzella del proverbio…” proviene da Il ...

Diciotti - nuove accuse contro Salvini dalla procura : i migranti saranno parte offesa : La nave della Guardia Costiera, Diciotti, è diventata nelle ultime settimane il simbolo della lotta all'immigrazione clandestina per il governo ma anche fonte di grane giudiziarie per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. La procura di Agrigento qualche giorno fa ha indagato il leader della Lega per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio; ora la procura sta formulando altre due accuse, ovvero il sequestro di persona a scopo ...

Frase anti-rom - capotreno torna a lavoro : non sarà licenziata/ Ultime notizie - Salvini : “Brava - non sei sola” : Frase anti-rom, capotreno torna a lavoro: non sarà licenziata. E Salvini esprime la sua soddisfazione: “Brava, non sei sola”. Le Ultime notizie: rischia sanzione o ammonizione scritta(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:29:00 GMT)

Incontro Salvini-Orbán a Milano - migliaia nella piazza contro : no pasarán : «La nuova Resistenza parte da qui». La risposta a Matteo Salvini e Viktor Orbán arriva da una piazza San Babila - trecento metri in linea d'aria dalla prefettura blindatissima - piena e colorata. ...