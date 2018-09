Salvini rassicura | ' La Manovra sarà entro le regole' E lo spread cala

Tria rassicura Salvini : "Grande piano per le infrastrutture - senza vincoli di bilancio" : vincoli di bilancio non possono fermare un indispensabile intervento di investimenti pubblici infrastrutturali in Italia. Questo il messaggio con Giovanni Tria rassicura quanti nel Governo, a cominciare da Matteo Salvini, hanno criticato le gestioni del passato, quando si diceva che non c'erano i soldi per fare manutenzione sulle opere, e ha avvisato l'Europa che non potranno impedire al Governo di spendere per la sicurezza degli italiani."Di ...