Salvini nei sondaggi vola oltre il 32% e stacca Di Maio

Diciotti - Salvini indagato : si ipotizza anche il reato di ricatto nei confronti dell'UE : 30 agosto 2018 - La Procura di Agrigento sta ipotizzando una nuova e pesante accusa nel procedimento aperto contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, già indagato per reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. In queste ultime ore, però, si sarebbe configurata anche l'ipotesi di aggiungere l'accusa di "sequestro di persona a scopo di coazione", secondo quanto stabilito dall'articolo 289 ter del Codice penale ...

Torture in Libia - Salvini : "Accadono nei centri dei trafficanti - non in quelli governativi" : "Mi risultano esserci Torture infami non nei centri governativi ufficiali ma in quelli gestisti da trafficanti e scafisti, che sono esattamente quelli che stiamo combattendo". Così il vicepremier e ...

L’alleanza di Salvini con Orbán serve solo a Orbán. Parla Schneider : Roma. A chi desidera sapere come sarà l’Italia dopo cinque anni di questo governo, il professor Carsten Schneider della Central european university di Budapest consiglia di guardare all’Ungheria. “Immaginate che il quotidiano Repubblica venga affidato a un amico di Salvini e diventi un organo di pro

Governo - Tajani (FI) : “Matrimonio Lega-M5s è contronatura. Salvini dica cosa vuole fare nei prossimi mesi” : “Bisogna chiedere a Salvini cosa vuole fare e cosa intenda decidere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi…”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, risponde ai microfoni di L’aria che tira estate su La7, quando gli chiedono di commenta le ricostruzioni stampa secondo le quali Salvini abbia cercato l’avviso di garanzia sul caso Diciotti per andare al voto anticipato e che Fi sia ben felice di tornare alle urne ...

Diciotti : Martina - impressionante il servilismo di Di Maio nei confronti di Salvini : "impressionante servilismo di Di Maio a Salvini. Persa qualsiasi coerenza pur di difendere il potere per il potere". Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Maurizio Martina, commentando quanto detto dal vicepremier Luigi Di Maio sul collega Matteo Salvini, indagato per la vicenda della nave Diciotti. impressionante servilismo di Di Maio a Salvini. Persa qualsiasi coerenza pur di difendere il potere per il potere — ...

Frankie Hi-Nrg : "Miseria umana nei selfie di Salvini. Io rapper cretino? Delegittimare l'altro è roba da regime" : Il rapporto tra Matteo Salvini e i personaggi del mondo dello spettacolo italiani non è dei migliori: dopo l'appello della rivista Rolling Stone e diversi dissidi con artisti online, ad arricchire la lista dei diverbi si unisce la polemica con il rapper Frankie Hi-Nrg. Al secolo Francesco Di Gesù, il cantante ha criticato i selfie concessi dal ministro dell'Interno durante i funerali di Stato di sabato per le vittime del crollo del ...

Le polemica di un Rapper nei confronti di Matteo Salvini per alcuni selfie nel giorno dei funerali : Salvini, selfie durante i funerali a Genova: è bufera sui social. Probabilmente se Salvini non avesse concesso dei selfie con i propri fan, qualcuno avrebbe ugualmente gridato allo scandalo: “Non si è fermato per una foto…” Una nuova polemica, social ma non solo, investe il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intento a farsi un selfie con una ragazza durante i funerali di Stato a Genova delle vittime del crollo ...

Matteo Salvini : “Chi vive nei campi nomadi è un parassita”. Un attivista rom lo denuncia : Possibile ha offerto assistenza legale gratuita a Alievski Musli, che ha deciso di denunciare Salvini per le frasi discriminatorie pronunciate contro i rom che vivono nei campi nomadi. Nel mirino alcune dichiarazioni fatte dal ministro: "Se gli stranieri irregolari vanno espulsi, i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa".Continua a leggere

Salvini tsunami : meno sbarchi E Lega boom nei sondaggi : A chiusura estiva del parlamento è ora di bilanci - I primi 70 giorni di governo Conte hanno appurato una già prevedibile certezza. C’è un uomo che, più di ogni altro, ha dimostrato di “parlare” con i fatti, è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. E se, come è noto, i numeri in politica hanno un peso specifico ragguardevole Egli, fin’ora, si è guadagnato a furor di ...

Salvini si "prende" i Tg e vola nei sondaggi (ma ora Berlusconi muove le sue tv) : In Mediaset in atto un processo di "de-leghizzazione". Lo segnala l'Osservatorio Quotidiano Tg curato dall’Eurispes che...

Famiglia Cristiana - direttore Don Rizzolo : “Salvini? Mi fa piacere che si dichiari cattolico ma nei fatti non lo dimostra” : “Salvini? A me fa piacere che lui si dichiari cattolico, ma dovrebbe dimostrarlo anche con i fatti e seguire il Vangelo. Ma, dato che nei fatti non lo dimostra, la sua mi sembra più una strumentalizzazione del rosario e del Vangelo”. Sono le parole pronunciate a Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) da Don Antonio Rizzolo, direttore del settimanale Famiglia Cristiana, a proposito del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e ...

Saviano è nei guai : indagato per diffamazione dopo querela di Salvini : Secondo Salvini, le espressioni utilizzate da Saviano nelle sue esternazioni non possono rientrare nel 'legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica' perché è 'al di fuori della verità ...

Roberto Saviano indagato per diffamazione nei confronti di Matteo Salvini : Dopo la denuncia di Matteo Salvini, la Procura di Roma ha indagato Roberto Saviano per il reato di diffamazione. Un atto dovuto, spiegano fonti della Procura, confermando la possibilità di procedere dopo la denuncia del ministro per le dichiarazioni dello scrittore, giudicate "lesive della sua reputazione e del ministero dell'Interno stesso".Continua a leggere

Matteo Salvini vuole i crocifissi nei porti : Dopo il Vangelo e il rosario è la volta della croce: è già stata depositata alla Camera la proposta di legge, prima firma la leghista Barbara Saltamartini, per renderne obbligatoria l’esposizione nei luoghi pubblici