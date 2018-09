Salvini | ' Entro la fine dell' anno la legittima difesa sarà legge'

Rivoluzione nel centrodestra? Salvini pensa al partito unico ma FI si smarca : Non ci interessa : Teleborsa, - Fra meno di due giorni la Lega così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, a parte l'eliminazione tempo fa del "bossiano Nord" dal logo, potrebbe smettere di esistere per fare spazio a ...

Salvini FONDA PARTITO UNICO DEL CENTRODESTRA?/ Il 5 settembre può "morire" la Lega : opa su Forza Italia? : SALVINI FONDA PARTITO UNICO del CENTRODESTRA? Il 5 settembre la sentenza sui conti della Lega sequestrati. L'ipotesi che il Carroccio "muoia" e la pista di un'opa su Forza Italia.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Salvini a Toscani : "Minacce degne del peggior centro sociale" : Salvini ancora sotto attacco. A metterlo nel mirino è Oliviero Toscani che in un'intervista al Corriere non ha certo usato parole tenere per il ministro degli Interni. 'Ci tengo a ricordare che io ...

Pistoia - chiuso centro di accoglienza. Salvini : “Tempi duri per il prete che si circonda di presunti profughi” : Tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro, in provincia di Pistoia, lo scontro continua. Un anno fa il prete, che nella sua parrocchia ospita alcune decine di migranti, portò in piscina i suoi ospiti africani e postò una foto che mandò su tutte le furie il leader leghista. Un anno dopo ecco un altro duello tra Salvini e don Massimo. Lunedì scorso la prefettura di Pistoia ha disposto la chiusura ...

Milano - Orbàn pranza in centro : “Berlusconi è un amico - gli ho chiesto il permesso di incontrare Salvini” : In Italia “come amico ho Berlusconi, gli ho chiesto il permesso di incontrare Salvini questa volta”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbàn uscendo dal ristorante in cui ha pranzato a Milano. “‘Appoggi il fatto che io incontri Salvini?’ – ha detto di aver chiesto a Silvio Berlusconi – ‘Certo’, mi ha risposto lui”, ha concluso il premier magiaro. “In politica” ...

Centro-Destra vivo? Berlusconi vicino a Salvini : “Vicenda giudiziaria assurda” : Salvini indagato e Silvio Berlusconi va contro il Magistrato Di indagini a suo carico, Silvio Berlusconi potrebbe parlare per ore, se non giorni. Chi meglio di lui quindi potrebbe capire cosa stia succedendo al ministro dell’Interno Matteo Salvini, da ieri indagato dalla procura di Agrigento per sequestro di persona, dopo aver vietato lo sbarco della nave Diciotti prima di trovare un accordo con altri Paesi europei per la distribuzione ...

