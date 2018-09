Salvini | Dubbi dei mercati? Saremo compresi dai fatti

Salvini : "Dubbi dei mercati sul governo? Manteniamo gli impegni presi" - : Il ministro dell'Interno in un'intervista a Radio24 ha parlato anche della riforma delle tasse grazie alla quale "tanti italiani ne pagheranno meno", dei nuovi accordi per i rimpatri che ci saranno "...

Salvini indagato - rischia 30 anni di carcere/ Ultime notizie Diciotti - sequestro per coartazione : dubbi dai pm : Matteo Salvini indagato sul caso Diciotti: rischia 30 anni di carcere, si aggiunge sequestro di coartazione. Tutti i dubbi dei pm di Palermo sulle indagini di Patronaggio(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:36:00 GMT)

Salvini INDAGATO : VIMINALE - "NESSUNA NOTIFICA"/ Ultime notizie : dubbi delle Procura - inchiesta a rilento : Diciotti, nuove accuse per SALVINI in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:02:00 GMT)

Quei dubbi dei pm di Palermo sulle accuse contro Salvini : Sono tanti i quesiti che ruotano attorno alla inchiesta aperta contro Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno è finito nel mirino della procura di Agrigento dopo i noti fatti della nave Diciotti. Ieri un faldone di 50 pagine è stato inviato alla procura di Palermo, che ha 15 giorni per leggere gli atti e poi trasmettere il tutto al tribunale dei Ministri. Che in 90 giorni deciderà se chiedere l'archiviazione o se indagare il leader della Lega. ...

Caso Diciotti - 50 pagine e 5 accuse al ministro Salvini. I dubbi di Palermo sulla competenza : Palermo - Adesso sono a Palermo, in Procura, gli atti dell'inchiesta sul ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul capo di Gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi, indagati per l'illecito ...

Pensioni - Quota 100 resta un dubbio ma Salvini afferma : 'Via la Legge Fornero' : Voglio rispettare quello che ho presso agli italiani; meno tasse, via la Legge Fornero, meno burocrazia e la pace fiscale con Equitalia, lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un intervista rilasciata sul Tg5. Il vicepremier, infatti, avrebbe ricordato il patto intrapreso con gli italiani in vista della riapertura del cantiere sulla nuova Legge di Stabilita' che portera' a numerose novita' in campo previdenziale. Salvini ...

"Da Salvini non arrivò ordine scritto". Ora ci sono dubbi sul reato di arresto illegale : La procedura è lunga e complessa ma uno dei reati contestati (l'arresto illegittimo) al ministro dell'Interno Matteo Salvini potrebbe essere archiviato, perché "non c'è stato alcun ordine di arresto". È quanto scrive La Stampa ricostruendo la dinamica della nave Diciotti.Il ministro dell'Interno, attraverso la catena gerarchica, ha adottato la strategia del muro di gomma, rifiutandosi di indicare in quale porto doveva ...

Dubbi sul reato di arresto illegale : “Da Salvini non ci fu un ordine preciso” : Non è ancora arrivato il tempo di nominare un avvocato di fiducia per Matteo Salvini, ministro dell’Interno e allo stesso tempo indagato per un reato gravissimo quale il sequestro di persona. Manca l’atto formale che ufficializzi la sua veste di indagato anche se l’Italia non parla d’altro. Misteri della procedura penale. ...

Giorgia Meloni - il peggiore dei sospetti su Salvini : il dubbio sull'asse con i grillini : Le Lega che in Abruzzo corre da sola vuole fare un regalo ai Cinque Stelle: è l' accusa che Fratelli d' Italia, il partito di Giorgia Meloni, lancia agli , ex?, alleati del Carroccio. Insomma, secondo ...

Tap - Salvini : “Energia costerebbe 10% in meno. Tav? Più per fare che per disfare”. Di Maio : “Francia capisce i miei dubbi” : All’interno del governo, “su alcune cose dovremo trovare un accordo“. Lo ammette lo stesso vicepremier Matteo Salvini intervenendo sabato sera alla festa della Lega Romagna a Cervia. Le “cose” di cui parla sono innanzitutto la Tav e la Tap. “Secondo me l’Italia ha bisogno di molte infrastrutture soprattutto al Sud“, ha sottolineato di fronte alla platea: “Penso alla Puglia: se arriverà alla ...

Matteo Salvini incontra Silvio Berlusconi in ospedale : conferma Marcello Foa - i dubbi su Forza Italia : Su Foa, ha aggiunto: 'È una persona apprezzata e stimata in Italia e nel mondo, una persona libera . Nessuno ha paura di una persona libera, tranne il Pd. Conto che Foa abbia il sostegno di tutto il ...

Open Arms verso la Spagna : a bordo la stella dell'Nba Marc Gasol/ Ultime notizie - Salvini : dubbi e reazioni : Migranti, Proactiva Open Arms: nave Ong verso la Spagna, "porti Italia non sicuri con Salvini". A bordo anche il campione Nba Marc Gasol, volontario durante vacanze estive(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:29:00 GMT)

Migranti - mozione di sfiducia contro Salvini : la petizione arriva a 95 mila firme. Ma tanti i dubbi in Parlamento : NE HA discusso anche ieri sera la sinistra: presentare o non presentare una mozione di sfiducia al ministro Matteo Salvini in Parlamento? A premere sono quasi 95mila firme raccolte su change.org dalla ...

Di Maio-vitalizi ok di Salvini : "oggi giornata storica"/ Voto alla Camera : M5s - Lega - dubbi Pd e Forza Italia : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, 'oggi giornata storica'. Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi Pd e FI.