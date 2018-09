Salvini alza il muro | Nome Lega non si tocca Ma il 5 settembre fa paura

Boldrini accusa Salvini : “Ha diffuso l’odio e alzato l’asticella della disumanità” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul tema del razzismo dilagante nel Paese: "È il primo ad aver diffuso odio verso i migranti e ad aver inquinato il dibattito pubblico, alzando l’asticella della disumanità, ha spaventato l’opinione pubblica, perché è il miglior professore della paura".Continua a leggere

Pensioni - Salvini e il piano per alzare le minime/ “Togliere la sociale ai migranti - ci costa un miliardo" : Pensioni, Salvini e il piano per alzare le minime: “Togliere la sociale ai migranti, ci costa un miliardo di euro all'anno. Le nuove dichiarazioni del ministro dell'interno(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Matteo Salvini - il piano per alzare le pensioni minime : tagliare gli assegni sociali agli immigrati : Passa da una completa revisione della spesa sugli immigrati il piano di Matteo Salvini per puntare a due punti cardine inseriti nel contratto di governo, cioè il taglio delle tasse e l'innalzamento ...

Il piano di Salvini per alzare le minime : "Tagliare le pensioni sociali ai migranti" : 'Tria fa il ministro dell'Economia, quindi deve essere prudente per missione - ha, poi, chiarito - noi saremo lo stimolo' . Quello che ha in mente Salvini è il taglio delle tasse e e l'innalzamento ...

Salvini alza la voce : "C'è un pilota ai comandi - ridurremo le spese per l'accoglienza" : "Non siamo più un Paese colabrodo". Lo rivendica il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in una lettera pubblicata dal

Salvini da Pontida : Governeremo per i prossimi 30 anni. E incalza : Faremo cadere muro di Bruxelles : Teleborsa, - Matteo Salvini arriva a Pontida per il tradizionale raduno della Lega alle 10,30 e, ad accogliere l'uomo del momento, un bagno di folla. Matteo!" "Matteo!". "Sei un amore!" "Sei il nostro ...

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Ottenuto il 70% delle richieste» Macron alza la voce ma poi media|Video : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»