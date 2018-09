Salute | test del Dna | Instagram e algoritmi per cibi su misura | svolta Nestlé

Le liti di coppia fanno male alla Salute dell’intestino : litigi e tensioni nella vita di coppia possono seriamente danneggiare la salute dell’intestino, rendendolo ‘permeabile’, ovvero facendogli perdere il suo effetto barriera. E’ quanto rivelano i risultati di una ricerca, prima nel suo genere, pubblicata sulla rivista Psychoneuroendocrinology. La membrana che riveste l’interno del nostro intestino forma una barriera che, in alcuni casi, puo’ indebolirsi e ...

Salute : testata un’innovativa “tripla pillola” che potrebbe cambiare il modo di curare l’ipertensione nel mondo : Una nuova dose di tre pillole in una potrebbe trasformare il modo di curare l’ipertensione nel mondo. Il George Institute for Global Health ha condotto una sperimentazione che ha svelato che la maggior parte dei pazienti (70%) raggiungeva gli obiettivi della pressione sanguigna con la “tripla pillola ”, rispetto a poco più della metà di coloro che ricevevano la cura normale. Considerando che l’ipertensione è la causa principale di malattie nel ...

Salute : ecco perché le donne soffrono più di mal di testa rispetto agli uomini : Un nuovo studio svela un potenziale meccanismo che causa il mal di testa e che potrebbe spiegare perché le donne soffrono di emicrania più degli uomini. Lo studio, pubblicato in Frontiers in Molecular Biosciences, suggerisce che gli ormoni sessuali influenzano le cellule intorno al nervo trigemino e i vasi sanguigni collegati alla testa, con gli estrogeni (ai loro livelli più alti nelle donne in età riproduttiva) che sono particolarmente ...

Salute - il Centro sangue sulla West Nile : testi di donazioni nelle aree colpite : Il sistema sangue regge di fronte all’epidemia di West Nile Virus che sta colpendo molte regioni del Nord Italia. Il virus del Nilo Occidentale che si trasmette attraverso la puntura di una zanzara di genere Culex, spesso non manifesta sintomi e solo in casi molto rari, in pazienti già indeboliti da altre patologie, può causare delle complicazioni che si rivelano letali come è successo nei giorni scorsi in Emilia Romagna. In questa ...