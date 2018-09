S Maria delle Mole calcio | Prom | Spaziani | «Buona la prima di campionato | ora la

Maurizio Costanzo parla delle sue ex mogli : "Ecco perché è durata solo con Maria" : Il giornalista ed autore televisivo ripercorre gli amori più importanti della sua vita, dal passato con Simona Izzo al...

Uragano Maria : rivisto il bilancio delle vittime a Porto Rico - 2.975 morti : Il passaggio dell’Uragano Maria, avvenuto del settembre 2017, ha provocato la morte di 2.975 persone sull’isola caraibica di Porto Rico: il bilancio aggiornato è molto più grave di quello ufficiale fornito dalle autorità (64) ed è contenuto in un rapPorto commissionato dal governo locale che ha considerato anche i decessi successivi al passaggio del ciclone, rilevando che la mortalità sull’isola è aumentata del 22% tra ...

S. Maria delle Mole (calcio - Prom.) : Mosciatti - “Sta nascendo una squadra interessante” : Roma – L’ultimo colpo di mercato “over” in ordine di tempo è stato quello del forte difensore Porcacchia. Ma in precedenza in casa Santa Maria delle Mole erano arrivati altri squilli eccellenti come quelli di Spaziani, Petroccia, Guidi e Barbaria, oltre alle conferme di elementi importanti del vecchio gruppo come Empoli, Massullo, Gatta, Cesari, Puddu, Tabacchi (che deve ancora smaltire un brutto infortunio), Angeli, Marchetti e Borrelli. ...

AGENZIA DELLE ENTRATE/ Consiglio dei Ministri - Di Maio : "Il Gen Maggiore sostituisce Ernesto Maria Ruffini" : Cambio della guardia all'AGENZIA DELLE ENTRATE: il Generale Maggiore sostituisce Ruffini, la nomina ufficiale è stata ratificata dal Consiglio dei Ministri(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 00:35:00 GMT)

“Abbiamo ritrovato Maria…”. La peggiore delle notizie : era scomparsa il giorno prima : È uscita di casa alle 9 di mattina del 31 luglio 2018 a bordo della sua Smart per andare al vicino mercato di Castro dei Volsci, poi di Maria Catallo si sono perse le tracce. Non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla, i familiari di Maria, 61 anni, di Pastena, in provincia di Frosinone, hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. Come riporta il sito CiociariaOggi, le ricerche sono scattate immediatamente. Si sono ...

“Teodora” di Mariangela Galatea Vaglio - la saga di Bisanzio che racconta la forza delle donne : Il nuovo romanzo di Mariangela Galatea Vaglio "Teodora. La figlia del Circo" è ambientato nella Costantinopoli del VI secolo d.C., luminosa e al contempo tenebrosa capitale dell’Impero romano d’Oriente. Tra complotti, violenze, intrighi e tradimenti, ha inizio una travolgente storia d’amore e potere sullo sfondo di una delle epoche più complesse e misteriose della storia.Continua a leggere

Domenica 8 Luglio : Santa Maria delle Grazie : Invece domani tutta la giornata in festa, si comincia con la processione via Mare della Madonna che è qualcosa di unico e spettacolare e poi ci sono gonfiabili per i bambini spettacoli concerti.

Maria Agnesi : Una Delle Più Grandi Menti Matematiche... Che La Storia Ha Quasi Dimenticato : Devota cristiana non percepì mai un contrasto tra la religione e la scienza, come Galileo prima di lei e, verso la fine della sua vita, fu considerata anche una teologa. Nonostante questo, era di ...

Ernesto Maria Ruffini - il Pinocchio delle tasse : L'inventore della favola sul fisco amico era stato voluto da Renzi dopo il trionfo alle euopee 2014, ottenuto grazie al voto dei lavoratori autonomi. Poi passati armi e bagagli con 5Stelle e Lega. Ora il capo dell'Agenzia delle Entrate è in cerca di una conferma