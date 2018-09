Roma | uomo trovato morto in casa

Roma - giallo a Torrevecchia : uomo trovato morto in casa - ha una ferita sulla testa : Un cittadino ucraino di 48 anni è stato trovato morto ieri mattina in casa, in via Alessandro Solivetti, nel quartiere di Torrevecchia, alla periferia nord ovest di Roma. Il cadavere, che era riverso ...

Roma - paura al pronto soccorso del Sandro Pertini : un uomo ubriaco urla e aggredisce i poliziotti con un coccio di vetro : paura, l'altra sera, al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini, dove un uomo ubriaco ha dato in escandescenza, urlando, dando calci alle barelle, e minacciando medici e pazienti armato di un ...

Apprezzato come ingegnere e stimato come uomo politico : si è spento Mario Romano - ex sindaco di Matino - : Un grave lutto ha colpito la comunità di Matino che ora piange per la scomparsa di Mario Romano, ingegnere affermato, ma soprattutto ex sindaco della città in cui è nato nel lontano 1946 e che ha ...

Roma - un uomo si lancia dalla terrazza del Pincio e muore : Dramma a Roma dove un uomo è morto dopo un volo dalla terrazza del Pincio. Qualche minuto prima delle dieci un Romano di 84 anni si è lanciato dalla terrazza. Un testimone ha raccontato di averlo ...

Roma. Aggredisce un uomo fingendosi poliziotto : denunciato : Cronaca di Roma – Rintracciato il 59enne responsabile dell’aggressione e ferimento di un uomo di origine slovena. L’uomo si era finto poliziotto. Un’indagine lampo ha permesso agli investigatori del commissariato Castro Pretorio di rintracciare il 59enne responsabile del ferimento di un uomo di origine slovena, probabilmente a seguito di una lite, nel corso della quale si era spacciato per poliziotto. L’aggressione ...

Roma - sparatoria nella notte in piazza Barberini : è caccia all'uomo con la pistola : Un litigio per strada, poi il rumore sordo di due colpi in aria. L'aggressione e i due spari si sarebbero verificati in centro, non molto distante da piazza Barberini dove ieri sera, poco dopo la ...

Roma - uomo nudo si lava nella fontanella del parco giochi/ Ultime notizie video : "le istituzioni intervengano" : Roma, uomo nudo si lava nella fontanella del parco giochi: l'indignazione di un residente del quartiere Tiburtina e il video-denuncia su Facebook che sta spopolando.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Roma - si getta nel fiume per salvare i suoi cani : uomo intrappolato in un canneto : Per salvare i suoi due cani che si erano buttati in un fiumiciattolo all'Appio è rimasto incastrato in un canneto e non riesce a raggiungere la riva. E' accaduto poco fa e le fasi del soccorso sono in ...

Donna uccisa a martellate a Roma - uomo 42enne si costituisce : Roma, 6 ago., askanews, - Ha ucciso una Donna a martellate a Roma e poi si è presentato ai carabinieri di Latina per costituirsi. Questa mattina, i carabinieri della Compagnia Casilina, allertati dai ...

Roma : Lite e poi raptus omicida - uomo confessa delitto compagna : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Latina, in collaborazione con quelli di RomaCasilina, hanno tratto in arresto per omicidio aggravato un uomo di 42 anni, nullafacente originario di Terracina, presentatosi presso la Stazione Carabinieri di Latina, confessando di aver ucciso la compagna di 57 anni, a seguito di una Lite svoltasi all’interno dell’abitazione dove convivevano, nel quartiere Statuario della Capitale. I due ...

Uomo si suicida gettandosi da un ponte a Catanzaro - bambina cosentina muore in Romania : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile tragedia [VIDEO]. Un Uomo di 50 anni si infatti è suicidato gettandosi da un ponte ed è morto sul colpo. Sempre nelle scorse ore, una bambina di soli 2 anni residente nel cosentino è morta a causa di un incidente avvenuto in Romania. Vediamo maggiori dettagli di questi due tragici eventi. Calabria, 50enne si getta da un ponte e muore sul colpo Verso le ore 17:30 di questa domenica 5 agosto ...

Roma - paura in un supermercato all'Eur : uomo aggredisce il direttore - poi gli agenti : È entrato all'interno di un supermercato in viale Beethoven ieri pomeriggio e ha iniziato a dare in escandescenza. Prima ha pesantemente ingiuriato il direttore minacciandolo anche con una bottiglia ...

Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom di un anno a Roma : Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom, il 18 luglio a Roma. La bambina era stata portata al pronto soccorso da sua madre, che si era The post Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom di un anno a Roma appeared first on Il Post.