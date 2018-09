Roma | Teatro Argentina | Jerome Bel in prima nazionale con GALA e 20 danzatori e non

Teatro : ‘Gesù - Confucio e John Lennon’ in scena a ‘Roma Comic Off’ : Roma – Il Laboratorio teatrale Transculturale di Silvana Mariniello quest’anno ha rielaborato e realizzato lo spettacolo ‘Gesu’, Confucio e John Lennon’ selezionato per il festival di Teatro ‘Roma Comic Off’ in scena giovedi’ 13 e venerdi’ 14 settembre, alle ore 21, presso il Teatro di Tordinona in via degli Acquasparta 16. L’opera messa in scena dalla compagnia teatrale ...

Roma - ladro nel teatro Santa Chiara : preso mentre ruba nel camerino del soprano : Approfittando dell'assenza del soprano, che si stava esibendo sul palco, un uomo si è introdotto furtivamente nel suo camerino e ha portato via il suo portafogli. In manette, con l'accusa di furto ...

Concerto "Il sole è di tutti" - al Teatro Romano a favore di "Abeo" - Verona. La sera del 30 agosto 2018 - alle ore 20.45 - la "Rugantino Band ... : Presenteranno lo spettacolo, a cura di Rugantino Band and Friends, Peschiera del Garda, Verona, Franco Oppini e Chiara Perotti, mentre, diretti creatori della musica e dei motivi d'intrattenimento, ...

Roma Teatroinscatola presenta la prima edizione di DI LA' DAL FIUME dal OGGI 25 agosto al 2 settembre 2018 : musica - teatro - poesia e ... : ... il concerto inedito prodotto da teatroinscatola, con Luca Venitucci su musiche di Alvin Curran, uno dei più importanti esponenti della free improvisation, scritte per spettacoli teatrali di Memè ...

Nasce a Roma “Di là dal Fiume” : dal 25 agosto tra Trastevere e Porta Portese 14 eventi gratuiti di musica - teatro - poesia e arte : Roma – Arriva nell’estate Romana la prima edizione di Di Là Dal Fiume, festival itinerante che tra musica contemporanea, poesia, teatro e videoinstallazioni animerà una serie di luoghi tra Ponte Testaccio, la stazione Trastevere e Porta Portese. 9 giorni di performance e un programma ricco di proposte artistiche: 11 location dislocate nel XII municipio saranno teatro di 14 eventi a ingresso gratuito e palcoscenico di imPortanti artisti ...

Performing Arts Festival : torna il Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo a Roma - a cura di Ondadurto Teatro : L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE Roma – Saranno la Scalinata Monumentale del Museo della Civiltà Romana all’Eur (24 e 25 agosto), e Piazza di San Cosimato a Trastevere (30 agosto), ad ospitare, INEUROFF, il Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo che da nove anni colora la città di Roma grazie a ...

Roma : Al San Camillo ‘Teatro dei piedi’ per piccoli degenti : Roma – Solidarieta’ e sorrisi per i piccoli ricoverati dell’ospedale San Camillo di Roma insieme al Monsieur David e il ‘Teatro dei piedi’. Un appuntamento importante, quello di lunedi’ prossimo a partire dalle ore 15 presso il Padiglione Lancisi (I piano) del reparto di Pediatria e fortemente voluto dall’associazione Assotutela, sostenuta dalla Direzione generale dell’ospedale e ...

Bentornati al Teatro Romano di Ventimiglia - si parte con l'Aulularia di Plauto : Durante il giorno le visite, la sera gli spettacoli: concerti particolari, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri. Eventi di qualità, studiati ad hoc per la cornice unica che li ospiterà. ...

Ventimiglia - riaperto il Teatro Romano di Albintimilium : restauro costato un milione e mezzo di euro : ... direttore dell'area archeologica del Nervia La struttura ebbe vita piuttosto breve forse anche per lo scarso interesse dei contemporanei per il genere di spettacoli che ospitava'.

Il teatro Romano di Albintimilium riapre al pubblico : La struttura, di dimensioni piuttosto limitate rispetto ad altre analoghe, ebbe vita piuttosto breve forse anche per il diminuito interesse dei contemporanei per il genere di spettacoli che era ...

Riaperto il teatro Romano di Ventimiglia : 1 - 5 milioni di euro per restituire l'opera alla città foto : I romani si recavano in quel teatro alla foce del fiume Nervia per assistere a commedie, spettacoli di mimi e musica. "Oggi ", ha detto Valentina Fiore, "Grazie alla rifunzionalizzazione potrà ...

Con 150 baci - il Romano Manzan vince Biennale Teatro College : Con una maratona di baci si conclude domenica 5 agosto la quarantaseiesima edizione di Biennale Teatro, diretta da Antonio Latella. baci ai passanti, baci 'manifesto', baci di Giuda e baci rubati in ...

Antiquaria - mostre - sagre e "La Bohème" all'anfiteatro Romano. Il menù del primo weekend di agosto : Gli eventi, le iniziative, gli spettacoli e i concerti in programma per il weekend ad Arezzo e in provincia. Per segnalarci ulteriori appuntamenti ed iniziative contattaci all'indirizzo redazione@arezzonotizie.it. VENERDI'3 agosto ...

Estate Romana 2018 : Spettacoli per i più piccoli al Teatro Lido di Ostia : Roma – Il 5 agosto in scena il primo spettacolo di Teatro di figura interamente realizzato con la tecnica dell’origami giapponese. La poesia della carta in tutte le sue forme Teatro del Lido – Via delle Sirene, 22 (Ostia). Alle 18.00 e alle 19.30 Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria Grandi Spettacoli per piccoli spettatori sono in arrivo il 5 agosto al Teatro del Lido di Ostia con “Aligaspù: il primo gabbiano che imparò a ...