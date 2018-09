Roma | sparatoria in strada in via Casilina | un ferito

Roma - sparatoria in pieno giorno al Casilino : un ferito : sparatoria in strada lunedì mattina poco prima di mezzogiorno in via Casilina, all'altezza del policlinico Casilino. I carabinieri sono accorsi in forze in seguito a numerose segnalazioni giunte dalla ...

Roma - sparatoria in piazza Barberini/ Ultime notizie : colpi d'arma da fuoco uditi dai passanti - polizia indaga : Roma, sparatoria in piazza Barberini. Ultime notizie: colpi d'arma da fuoco uditi dai passanti, la polizia sta indagando per ricostruire quanto accaduto. Tre gli uomini coinvolti(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:46:00 GMT)

Roma - sparatoria nella notte in piazza Barberini : è caccia all'uomo con la pistola : Un litigio per strada, poi il rumore sordo di due colpi in aria. L'aggressione e i due spari si sarebbero verificati in centro, non molto distante da piazza Barberini dove ieri sera, poco dopo la ...

Roma - sparatoria alla Borghesiana : passanti terrorizzati e caos : Momenti di paura nella mattinata di ieri 22 luglio, poco prima di mezzogiorno, a Roma, precisamente alla Borghesiana, localita' sulla Casilina. Davanti ad una sala slot, forse in to ad un diverbio per futili motivi, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. I residenti della zona, spaventati, hanno immediatamente chiamato il 112 e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che si sono messe al lavoro per chiarire la dinamica ed ...

Sparatoria in strada a Roma - un fermo : 22.44 Lite e spari in strada in pieno giorno, poi fuga in auto a tutta velocità.Paura tra gli abitanti della zona Borghesiana alla perfiferia di Roma. La polizia ha trovato almeno sei bossoli, ma nessuna traccia di sangue. Dopo qualche ora, uno dei presunti responsabili della Sparatoria è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Al vaglio altri 3 uomini rintracciati dagli agenti. Tutto sarebbe nato da una discussione tra 4 italiani per ...

Roma - sparatoria in strada in pieno giorno : caos sulla Casilina - auto in fuga. Scatta un arresto : Arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo la sparatoria sulla Casilina. La lite, gli spari in strada in pieno giorno e la fuga in auto a tutta velocità. Paura stamattina alla periferia di Roma. ...