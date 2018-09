Roma | Sanità | concluso commissariamento prefettizzio Ospedale Israelitico

Sanità : Roma - master a Campus Biomedico per infermieri hi-tech : Roma- Utilizzare i robot in sala operatoria e le piu’ recenti tecniche di sterilizzazione delle strumentazioni; gestire il lavoro in equipe con i chirurghi e puntare al miglioramento continuo della qualita’ nei processi organizzativi: la professione infermieristica e’ oggi una realta’ complessa e ipertecnologica che richiede una formazione continua e al passo con i tempi. Due master per le professioni sanitarie al via a ...

Corruzione : idoneità sanitaria ai ristoranti in cambio di soldi - 11 indagati a Roma : Undici persone iscritte nel registro degli indagati, accusate di associazione a delinquere, Corruzione e concussione. Per quattro di loro, tra cui due funzionari Asl, sono scattate le misure ...

Sanità : Lombardia ed Emilia Romagna le mete preferite - fuga dal Sud : Sono quasi un milione i ‘migranti’ della salute, pazienti che hanno deciso di partire per curarsi in una regione diversa dalla propria. Spostano “4,63 miliardi di euro, un fiume di denaro ancora poco trasparente“. Lo afferma la Fondazione Gimbe nel report sulla mobilità sanitaria, evidenziando come “dibattito politico e scena mediatica dedicano scarsa attenzione a questo fenomeno, che ha enormi implicazioni etiche, ...

A Roma sgomberato campo rom per emergenza sanitaria : l'insediamento dei nomadi all'interno del Campig River. 'Ci hanno trattato come animali' accusano alcune persone. I Vigili della capitale smentiscono. C'era l'ok dell'Ue per la concessione di alloggi ...

Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari” : prima famiglia in alloggi del Comune : Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Continua a leggere L'articolo Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune proviene da NewsGo.

Roma - sgomberato campo nomadi. Raggi : 'Emergenza igienico-sanitaria' | : Conclusa l'operazione disposta dal Comune. La Corte di Strasburgo l'aveva sospesa fino al 27 luglio chiedendo di indicare alternative per i 300 residenti. Proteste contro separazione famiglie. ...

Roma : sgomberato il campo rom per problemi sanitari : La Corte Europea dei diritti dell'Uomo dopo il ricorso di 3 abitanti del campo aveva deciso la sospensione delle operazioni - E' stato sgomberato il Camping River di Roma dove abitavano circa 150 rom. ...

A Roma sgombero al campo nomadi per problemi sanitari. Sbloccata la sospensiva della Corte Europea : Sgomberati i Rom dal Camping River di via Tiberina, periferia nord della Capitale. Questa mattina all’alba sono arrivate volanti e e blindati di polizia di stato, carabinieri e polizia locale. Lo sgombero del campo nomadi era stato bloccato fino a venerdì dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma l’intervento è stato reso necessario a causa del...

Roma - sgombero imminente per il Camping River : emergenza igienico sanitaria sblocca sospensiva Corte europea : E' stato sgomberato stamattina il Camping River. Nella baraccopoli di via Tiberina, a Roma Nord, sono arrivate decine di autopattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e...

Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per "problemi sanitari" : prima famiglia in alloggi del Comune : La Corte Europea diritti dell'Uomo aveva deciso la sospensione fino a venerdì, ma il Comune ha deciso diversamente. Esulta il ministro Salvini

Roma - sgombero del campo rom per "motivi sanitari". Le foto : iniziato questa mattina presto lo sgombero del campo rom "Camping River" in zona Tiberina a Roma. Nonostante la Corte di Strasburgo avesse sospeso l'intervento fino a domani, venerdì 27 luglio, il ...

Roma - sgombero imminente per il Camping River : emergenza igienico sanitaria sblocca sospensiva Corte europea : E' iniziato lo sgombero dei nomadi dal Camping River. Nella baraccopoli di via Tiberina, a Roma Nord, sono arrivate decine di autopattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e Municipale. Da quanto ...

Roma - iniziato lo sgombero del Camping River : “Nel campo rom problemi sanitari” : Al Camping River, il campo nomadi in via di chiusura a Roma, sono iniziate le operazioni di sgombero per “problemi sanitari“. Sul posto, in via tenuta Piccirilli, sulla Tiberina, decine di auto della polizia locale, con gli agenti al lavoro per liberare l’area. La Corte Europea diritti dell’Uomo, cui il Campidoglio ha inviato le informazioni richieste sul tema, dopo il ricorso di 3 abitanti del campo aveva deciso la sospensione ...