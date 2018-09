Roma | Di Francesco è già a rischio esonero | i possibili sostituti

Roma - Mancini o Di Francesco - con Zaniolo chi ha ragione? : Non capita tutti i giorni e, soprattutto,non capita a tutti i calciatori di essere convocati in Nazionale, quella vera, senza aver giocato neppure un secondo in Serie A. E, in questi casi, l'...

Roma - Di Francesco : sveglia in tre mosse : Il reset immediato della Roma, dopo la settimana dell'involuzione , 1 punto nei match contro l'Atalanta e il Milan, , è il passaggio obbligato in questa fase della stagione.

Roma - Di Francesco amareggiato : “altro primo tempo regalato” : “Abbiamo regalato un tempo al Milan, poi la squadra è cresciuta. Peccato aver preso il gol all’ultimo, abbiamo pagato pesantemente una ingenuità”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta col Milan a San Siro. “E’ andata così, ci sono mancate lucidità e freschezza mentale per fare le scelte giuste”, ha aggiunto. “Noi partiamo un po’ a ritmo ridotto e ...

Di Francesco toglie ogni certezza alla sua Roma - poi fa mea culpa : “modulo? Errore mio. Ecco cosa avevo in mente” : Eusebio Di Francesco fa mea culpa dopo la sconfitta della Roma contro il Milan: l’allenatore giallorosso spiega il perchè del particolare cambio di modulo Brutta sconfitta per la Roma nella prima partita del terzo turno di Serie A. I giallorossi escono sconfitti per 2-1 dal Meazza, sotto i colpi di un Milan brillante e propositivo. Lo stesso non si può dire della Roma, apparsa in affanno ed insicura. Di Francesco ha optato per un ...

Milan-Roma - Di Francesco : 'Abbiamo regalato un tempo. Il sistema di gioco? Ho sbagliato le scelte' : Di Francesco ha commentato così a Sky Sport: "Abbiamo regalato un tempo al Milan, ultimamente lo facciamo spesso. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta. Peccato per l'ultimo gol, è stata un'...

Roma - Di Francesco : "Puniti da un episodio. Il modulo? Ho sbagliato" : Il dopo partita di Di Francesco è un mix di delusione e amarezza. Colpa del k.o. al fotofinish in casa del Milan , firmato da Cutrone, che segue il rocambolesco pareggio casalingo contro l'Atalanta, ...

Boom Boom Cutrone - il Milan all’ultimo respiro contro la Roma : l’attaccante segna sempre - beffa per Di Francesco [FOTO e VIDEO] : 1/24 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Milan-Roma alle ore 0-0 La Diretta Di Francesco sceglie la difesa a tre : dentro Marcano - Karsdorp e Schick : Reduce dalla rimonta nel Monday Night contro un'Atalanta perfetta per un tempo, la Roma chiede risposte alla Scala del Calcio trovando un Milan animato da voglia di rivincita dopo il ko in...