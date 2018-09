Roma | bambino di 11 anni investito sulla Colombo | è grave Il guidatore ha 22 anni

Roma - bambino investito all'Eur : è grave : Un bambino di 11 anni è stato investito ieri sera in via Cristoforo Colombo, all'altezza di viale Europa all'Eur, a Roma. Al volante dell'auto, una Fiesta, c'era un ragazzo italiano di 22 anni. Il ...

Roma - bambino investito all'Eur : è grave : Roma, 3 set. (AdnKronos) - Un bambino di 11 anni è stato investito ieri sera in via Cristoforo Colombo, all'altezza di viale Europa all'Eur, a Roma. Al volante dell'auto, una Fiesta, c'era un ragazzo italiano di 22 anni. Il bambino è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale bambino Gesù in

Roma - bambino investito sulla Colombo all'Eur : è grave : Un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto nella tarda serata di ieri in via Cristoforo Colombo, all'altezza di viale Europa, nel quartiere Eur a Roma. Soccorso, è stato trasportato all'...

Bambino libanese muore sul volo Beirut-Roma - aveva una grave patologia : Tragedia a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut ed atteso a Roma. Un Bambino di due anni libanese, affetto da una grave patologia, è stato colto da una crisi cardiaca durante il volto...

Bambino di 2 anni muore sul volo Alitalia : era diretto a Roma per curarsi : Crisi cardiaca per un Bambino libanese a bordo di un volo Alitalia Beirut-Roma. Atterraggio di emergenza a Bari

Bambino muore su volo per Roma : Tragedia a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut ed atteso a Roma. Un Bambino di due anni libanese, affetto da una grave patologia, è stato colto da una crisi cardiaca durante il volto ed è ...

Bambino muore su un volo per Roma - aveva una grave patologia : Tragedia a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut ed atteso a Roma. Un Bambino di due anni libanese, affetto da una grave patologia, è stato colto da una crisi cardiaca durante il volto...

Bambino muore sul volo Alitalia per Roma - aveva una grave patologia : Tragedia a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut ed atteso a Roma. Un Bambino di due anni libanese, affetta da una grave patologia, è stata colta da una crisi cardiaca durante il volto...

Bambino muore sul volo Alitalia per Roma - aveva una grave patologia : Tragedia a bordo di un volo Alitalia partito da Beirut ed atteso a Roma. Un Bambino di due anni libanese, affetta da una grave patologia, è stata colta da una crisi cardiaca durante il volto...

Bimba morta in volo - era attesa al Bambino Gesù di Roma per un doppio trapianto : Il volo che la stava portando a Roma era la sua speranza di guarigione. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù, la Bimba di due anni morta su un aereo Alitalia che da Beirut, in Libano, è poi atterrato ...

Bari - bambino in crisi cardiaca sul volo Beirut-Roma : atterraggio di emergenza per i soccorsi. Ma il piccolo muore : Un bambino libanese di 2 anni si è sentito male sul volo Alitalia in viaggio tra Beirut e Roma, morendo poco dopo l’atterraggio di emergenza a Bari. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia di frontiera aerea, è stata una crisi cardiaca la causa del decesso del piccolo passeggero. L’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Palese per prestare i soccorsi, risultati inutili. Il piccolo era in ...

Bambino muore su aereo Beirut-Roma : 11.15 Un Bambino libanese di 2 anni, in viaggio con i genitori, è morto su un aereo Alitalia che era partito da Beirut diretto a Roma. Il volo è stato dirottato stamane a Bari per l'emergenza. I sanitari del 118sono intervenuti immediatamente dopo l'atterraggio, ma non hanno potuto che constatare il decesso del piccolo. Sulle cause della morte sono in corso accertamenti.

Bambino di 2 anni muore su un volo Beirut-Roma - atterraggio di emergenza a Bari : Secondo la prima ricostruzione il Bambino, di nazionalità libanese, è stato colto da una crisi cardiaca mentre era a bordo: una hostess ha tentato di rianimarlo e così hanno fatto gli operatori del 118, ma è stato inutile

Roma : Coppia di turisti con bambino in crisi respiratoria - salvato da Polizia : Roma – Un bambino di 14 mesi, figlio di una Coppia di turisti, e’ stato salvato dagli agenti di Polizia mentre era in preda a una crisi respiratoria. E’ successo in via Gioberti, a Roma, quando gli agenti del reparto Volanti, addetti al Corpo di guardia della Questura, sono intervenuti a seguito di una segnalazione via radio. La relativa vicinanza della sede della Questura con la via indicata ha permesso ai poliziotti di ...