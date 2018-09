Roma | ancora bagni a Fontana di Trevi | due uomini bloccati mentre cercavano di tuffarsi

Diretta/ Milan Roma (risultato finale 2-1) streaming video tv Sky : Gattuso - "Il meglio deve ancora venire" : Diretta Milan Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro altro big match in Serie A, i rossoneri arrivano dalla sconfitta del San Paolo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 00:12:00 GMT)

Roma - ancora paura ai Fori : si stacca un pezzo di muro dal Monte Tarpeo : ancora paura oggi a Roma, dopo il crollo del tetto della Chiesa di ieri. Alcuni pezzi del muro si sono staccati subito prima delle 14 dal Monte Tarpeo, nel Foro Romano. Ad accorgersi del crollo due agenti della polizia di Roma Capitale che si trovavano all’interno del gabbiotto metallico posto proprio sotto la parete. I due vigili, sorpresi dal rumore, sono immediatamente usciti per rendersi conto dell’accaduto, e hanno visto pezzi ...

3^ giornata - Milan-Roma : Di Francesco sceglie il 4-2-3-1. Caldara ancora fuori : Milan-Roma- Via alla 3^ giornata di campionato. Milan-Roma darà il via alle danze alle ore 20:30. Un anticipo a cardiopalma in quello che si preannuncia un vero e proprio big match. Poche novità per Gattuso. Confermato il 4-3-3 con Callhanoglu nuovamente in campo dal 1′ dopo la squalificata. In difesa Musacchio sembrerebbe esser favorito su […] L'articolo 3^ giornata, Milan-Roma: Di Francesco sceglie il 4-2-3-1. Caldara ancora fuori ...

Roma - El Shaarawy : 'Strootman addio pesante - ma niente giudizi affrettati. La Juve è ancora più forte' : Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. 'Il primo tempo contro l'Atalanta? Loro hanno alzato molto il ritmo di gioco, abbiamo sbagliato i tempi di aggressione e ci hanno preso spesso d'infilata. La reazione nel secondo tempo, però, c'...

Il generale de Vita lascia Roma : 'Carabinieri sempre più presenti. Bisogna lavorare ancora nelle periferie' : Torino, Napoli, Roma e, adesso, la regione Lombardia. Il generale Antonio de Vita lascia, dopo due anni, il Comando provinciale dei carabinieri della Capitale: qui era arrivato dopo le esperienze ...

Roma - Pastore si gode il primo gol in maglia giallorossa : “continuo a lavorare per migliorare ancora” : primo gol con la maglia della Roma ieri per Pastore, l’ex Psg ha sbloccato di tacco la gara contro l’Atalanta “primo gol in casa, si continua a lavorare per essere migliori. Forza Roma”. Sono le parole postate su twitter dal centrocampista della Roma, Javier Pastore, autore ieri di un gol di tacco al 2′ di gioco contro l’Atalanta all’Olimpico. (ADNKRONOS)L'articolo Roma, Pastore si gode il primo ...

Roma - ancora bagni proibiti a Trevi : 'Subito steward anti-tuffi' : Gli irriducibili vandali dei tuffi a Fontana di Trevi hanno colpito ancora, per uno sfregio senza fine. Stavolta la notizia fa ancora più effetto perché l'impresa è stata quasi acrobatica. Con un ...

Roma - ancora bagni nella fontana di Trevi : multa da 900 euro per una coppia di turisti : Il tuffo nella celebre fontana della Capitale è costato caro a due turisti statunitensi. In precedenza era stato fermato e...

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. La terra trema ancora in Molise : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna, con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia. L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di...

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. La terra trema ancora in Molise : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna , con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia . L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di Bagnolo in Piano in ...

Roma - ancora temporale : albero cade su un'auto sulla Cassia bis - traffico in tilt : Nuovo temporale su Roma: come negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute sulla capitale provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Un albero è caduto sulla Cassia bis, all'...

Roma - Di Francesco : 'Dobbiamo ancora migliorare e crescere' : 'Edin , Dzeko, ndr., magari sbaglia i gol più facili, ma ci ha abituato a queste prodezze. La dinamica della gara è stata chiara, nel primo tempo abbiamo fatto bene nel palleggio ma meno bene nel ...

Roma - Di Francesco : 'Dobbiamo ancora migliorare e crescere' : 'Edin , Dzeko, ndr., magari sbaglia i gol più facili, ma ci ha abituato a queste prodezze. La dinamica della gara è stata chiara, nel primo tempo abbiamo fatto bene nel palleggio ma meno bene nel ...

Roma - Pastore : il tocco c'è ma il talento non si intravede ancora : dal nostro inviato TORINO L'occhio è puntato lì, su quel ragazzotto sulla trentina, che ha la maglia numero 27 e il codino, ma proprio ino. Lo guardi e pensi: che classe, ma può fare la mezz'ala? La ...