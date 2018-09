Roma | aggredito dai cinghiali mentre porta fuori il cane | ' Ho rischiato di morire'

Esulta per il gol della Roma - turista aggredito in un bar a Napoli : L'Esultanza del Romanista non è piaciuta ai suoi vicini di tavolo, che gli hanno lanciato contro un bicchiere. Necessario...

Esulta al gol della Roma - turista aggredito nel cuore di Napoli : Un turista Romano è stato ferito con un bicchiere di vetro mentre si trovava, ieri sera, davanti a un locale del centro storico a Napoli. L'uomo ha raccontato che era seduto e stava...

Roma - aggredito a calci e pugni per una collana d'oro : calci e pugni per una collanina d"oro. L"ennesimo episodio di violenza a Roma che ha portato all"arresto di due uomini. Il fatto è avvenuto la notte scorsa in via Giolitti. Un 21enne dell"Ecuador che camminava lungo la via è stato colpito a calci e pugni. Ad aggredirlo sono stati due uomini: un colombiano di 24 anni e un peruviano di 19 anni. Alla vittima è stata rubata la catenina d"oro che portava al collo.I due aggressori sono stati arrestati ...

"Sei frocio?" - 21enne gay aggredito a Roma : Nuova aggressione omofoba a Roma. "L'episodio è accaduto verso le 23 in viale Marconi, nella zona sud di Roma, dove tre giovani italiani tra i 25 e i 30 anni hanno aggredito un ragazzo gay di 21 anni, ...

Uscito dal coma Sean Cox - il tifoso aggredito da ultrà Romanisti : Dopo tre mesi d'ospedale è finalmente Uscito dal como Sean Cox, il tifoso del Liverpool che fu aggredito da alcuni ultà romanisti prima della semifinale di andata di Champions League che si disputò lo ...

Roma : Aggredito autista Cotral : Roma – Ennesima aggressione ai danni di un autista del Cotral. Un 23enne della Guinea, a bordo di un pullman della linea Guidonia-Roma, ha iniziato a discutere con l’autista, per poi passare ad aggredirlo fisicamente. La corsa, quindi, e’ stata sospesa in via Ettore Romagnoli, nel quartiere di Talenti, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il giovane, poi, si e’ scagliato anche contro i poliziotti del ...