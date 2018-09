Roma | 25 giocatori in lista Champions

Lista Champions Roma : la rosa e l’elenco dei giocatori. I 25 giallorossi per l’Europa : Non ci sono grosse sorprese tra i 25 nomi presenti nella Lista della Roma per la fase a gironi della prossima Champions League di calcio: tutti i principali calciatori della squadra capitolina sono stati inseriti nella rosa dei papabili per la fase a gironi della massima competizione europea per club. Di seguito l’elenco completo dei calciatori della Roma per la Champions League 2018-2019: 1 OLSEN Robin Patrick 2 KARSDORP Rick 3 PELLEGRINI ...

Roma - problemi in attacco. Tanti giocatori fuori ruolo : Non solo Schick, da sempre dirottato sulla fascia per evitare il dualismo con Dzeko: resta da trovare un posto in campo ai volti nuovi, su tutti Pastore

Roma - quando i giocatori vanno oltre il gioco : Sostengono i teorici, quelli bravi che scrivono libri e poi vanno a parlarne in tv, che il gioco del calcio è dinamico. E che, quindi, è sbagliato discutere di moduli. Di numeri. Conta l'...

Romagnoli : 'Bonucci? Abbiamo altri giocatori forti. Un bene avere Higuain in squadra' : Higuain - 'È uno degli attaccanti più forti al mondo, è un bene averlo in squadra. Speriamo che si confermi quello che è stato'.

Di Francesco : “mercato? Stiamo valutando. No a Roma di 30 giocatori” : “Non dobbiamo affollare la rosa. Il nostro direttore sportivo è molto stanco, non dorme, ma è attivo sul mercato e Stiamo valutando alcune scelte. Gran parte della squadra c’è e io non voglio avere troppi giocatori, non ne voglio 30”. L’allenatore della roma, Eusebio Di Francesco, si esprime così sul mercato della società giallorossa. “Voglio che ogni giocatore possa avere la possibilità di giocare e mostrare ...

Roma - Di Francesco : 'Monchi non dorme - ci guardiamo intorno. Servono giocatori giusti' : 'Il mercato? Non dobbiamo affollare la rosa, bisogna essere intelligenti in quello che facciamo, il ds Monchi non dorme. L'ho rivisto oggi, dopo tanto tempo, ed era stanco, perché sta lavorando ...

Pizarro e i suoi "fratelli" : da Romario a Tevez - giocatori affezionati alla minestra riscaldata : C'è chi li definirebbe mercenari e chi, invece, inguaribili romantici. Dipende dalla prospettiva e soprattutto dalla capacità di legare la propria immagine ai colori di una maglia, la stessa che ...

Roma - Di Francesco concede 24 ore di stop. Giocatori divisi tra Las Vegas e Los Angeles : I Giocatori vanno in vacanza durante la tournée negli Stati Uniti : Eusebio Di Francesco ha concesso una giornata libera alla squadra dopo cinque giorni di allenamento e la partita contro il Tottenham ...

Roma - Pallotta : 'Farò causa sia al Bordeaux che a Malcom e acquisterò altri due giocatori' : James Pallotta si sfoga sul caso Malcom, accusando il Barcellona, il Bordeaux e lo stesso giocatore brasiliano. Malcom, nell'intervista rilasciata all'emittente radiofonica statunitense, Sirius XM. Al ...

Roma - Di Francesco liquida Malcom : “ci sono altri giocatori in giro - la squadra è già competitiva” : L’allenatore della Roma ha commentato il mancato arrivo di Malcom, guardando già avanti e concentrandosi sui propri giocatori Lo scippo di Malcom messo in atto dal Barcellona non è piaciuto alla Roma, soprattutto a Monchi, che ha paventato la possibilità di adire le vie legali nei confronti del Bordeaux. AFP PHOTO / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Questioni che non competono ad Eusebio Di Francesco che, direttamente dal ritiro di San ...