Rita Dalla Chiesa | ' Per mio padre quattro cerimonie a Milano e nessuna a Roma'

Traghetti dalla Grecia per l'Italia cancellati o in Ritardo per lo sciopero dei marittimi. Disagi per migliaia di turisti bloccati : Sono stati annullati, considerata la proroga dello sciopero in Grecia, gli arrivi dei Traghetti previsti domani su Bari. Non arriveranno le navi delle compagnie Superfast e Ventouris Ferries provenienti dai porti ellenici. Sono invece annunciati ritardi per quel che riguarda gli arrivi nel porto di Brindisi dove non risultano cancellazioni. La situazione viene continuamente monitorata tanto dall'autorità marittima, quanto ...

Capitano Ultimo senza scorta - l'amarezza di Rita Dalla Chiesa : "Decisione incredibile" : Sergio De Caprio è l'uomo che nel 1993 arrestò il boss Totò Riina. Rita Dalla Chiesa, nel giorno dell'anniversario della...

"A Roma neanche una messa per mio padre" - lo sfogo di Rita Dalla Chiesa : A Milano "quattro cerimonie per ricordare mio padre. A Roma neanche una messa . Grazie". E' lo sfogo che Rita Dalla Chiesa affida ai social in occasione dell'anniversario dell'assassinio del padre, il ...

Capitano Ultimo senza scorta - Rita Dalla Chiesa : “Indignata. La sua solitudine è la stessa di mio padre” : “È una decisione incredibile quella della revoca della scorta, incredibile che non si siano alzate più voci. Sono indignata, dispiaciuta e amareggiata, non riesco a capirne fino in fondo i motivi“. Lo dice Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso 36 anni fa a Palermo, intervistata da TPI sulla decisione di revocare la scorta a Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo, a capo della squadra di ...

F1 – Caos in casa Ferrari - Raikkonen irRitato dalla posizione del team : si fa strada un clamoroso scenario : Secondo alcune voci del paddock, Raikkonen avrebbe svestito i panni del fedele scudiero a Monza perché irritato dal tira e molla sul suo rinnovo Chi sarà il compagno di Sebastian Vettel la prossima stagione non è dato ancora saperlo, il rinnovo di Raikkonen resta sulla scrivania di Camilleri così come l’eventuale contratto di Leclerc. Photo4 / LaPresse Sono loro due a giocarsi l’unico sedile a disposizione, con una percentuale ...

Robin Wright ha salvato House Of Cards dalla cancellazione - e su Kevin Spacey : “MeRita una seconda chance” : A distanza di due mesi dalla sua ultima intervista, Robin Wright è tornata a parlare di Kevin Spacey e di House of Cards. L'attrice, ora assoluta protagonista nella sesta e ultima stagione della serie Netflix, aveva dichiarato di non conoscere il suo collega al di là della sfera professionale. In una nuova intervista con Net-a-Porter, l'interprete di Claire Underwood spiega in che modo è riuscita a salvare la serie da una potenziale ...

Venezia - cos’è il protocollo sulla parità di genere firmato dalla Mostra del cinema : Il direttore della Mostra del cinema Alberto Barbera e il presidente della Biennale Paolo Baratta (foto: Getty) In questi mesi uno dei temi più caldi nell’industria dell’intrattenimento, e in particolare in quella cinematografica, è sicuramente la parità di genere. Se n’è discusso molto anche in relazione alla Mostra del cinema di Venezia che, per il secondo anno consecutivo, ha attirato diverse critiche per la scarsa ...

Mara Venier stile casalinga disperata/ Video - terrore tra i fan e Rita Dalla Chiesa : “Sei tutta scema!” : Mara Venier in attesa che Domenica In prenda ufficialmente il via, ha condiviso un Video diventato virale tramite il suo account ufficiale di Instagram.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:33:00 GMT)

Dalla Bibbia alla post-verità vale più il credere del sapere : Sembra che stiamo vivendo in una terrificante epoca della post-verità, quando non solo alcuni eventi militari, ma intere storie e nazioni potrebbero essere falsificate. Ma se questa è l'era della post-...

Ciclismo : Mark Cavendish colpito ancora una volta dalla mononucleosi. Il corridore bRitannico costretto ad un nuovo periodo di stop : “Questa stagione non mi sono mai sentito fisicamente me stesso e, pur mostrando qualche buon numero in bicicletta, ho sempre percepito che qualcosa non andasse bene. Visti questi risultati medici sono sollevato di poter finalmente conoscere il motivo per cui non sono riuscito ad esprimermi al meglio durante la stagione. Mi prendo il tempo necessario per tornare al 100% della forma in corsa”. Queste le parole del campione britannico ...

Marsala - a 28 anni dalla maturità si ritrovano gli alunni della III C del Liceo Classico : Il 21 Agosto dopo 28 anni si è ritrovata la III C del Liceo Classico 'Giovanni XXIII' maturatasi nel 1990. La serata è trascorsa rievocando gli aneddoti di scolastica memoria in amicizia e complicità, ...

Rita Dalla Chiesa contro Salvini : 'Tolta la scorta al Capitano Ultimo - ma Saviano ce l'ha ancora' : 'Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo", aveva sottolineato lo ...

REVOCATA LA SCORTA AL CAPITANO ULTIMO/ Ultime notizie : Rita Dalla Chiesa criticata per accostamento Saviano : CAPITANO ULTIMO, REVOCATA SCORTA: Dalla Chiesa, "Saviano sì e lui no?". Social scatenati: gli esponenti di Forza Italia invocano l'intervento di Salvini(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 11:54:00 GMT)

Tolta la scorta al capitano Ultimo - sui social scoppia la polemica - Rita Dalla Chiesa : 'Saviano sì e lui no?' : Sergio De Caprio, conosciuto come il "capitano Ultimo", dal prossimo 3 settembre non avrà più la scorta. L'uomo che nel 1993 arrestò il boss dei boss di Cosa Nostra, Totò Riina, non sarà più sotto ...