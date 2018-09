Rio de Janeiro | un incendio notturno devasta il Museo Nazionale Il presidente Temer | “Un

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) Un enormehato lo storicodi Rio de, uno dei più antichi del Brasile. L’edificio è andato in fiamme intorno alle 19.30 locali di domenica e in quel momento ilera chiuso: nessuno è rimasto ferito. “Questo è un giorno tragico per il Brasile”, ha dichiarato ilMichel. “Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza sono andati perduti, la perdita della collezione delè incalcolabile” ha aggiunto. Ancora ignote le cause del rogo. La collezione comprendeva opere d’arte e reperti risalenti all’epoca greco-romana e dell’antico Egitto, nonché il più antico fossile umano trovato all’interno dei confini brasiliani, noto come “Luzia“. Ilospitava anche lo scheletro di un dinosauro trovato nella regione del Minas Gerais e il più grande meteorite scoperto in Brasile chiamato ...