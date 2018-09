Rio de Janeiro | incendio devasta museo nazionale Milioni di opere perdute

Incendio devasta il Museo Nazionale di Rio de Janeiro - persi reperti antichissimi : Un enorme Incendio ha devastato lo storico Museo Nazionale di Rio de Janeiro, uno dei più antichi del Brasile. L'edificio è stato inghiottito rapidamente dalle fiamme mentre i vigili del fuoco combattevano invano per controllare il rogo."Questo è un giorno tragico per il Brasile", ha dichiarato il presidente Michel Temer. "Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza sono andati perduti, la perdita della collezione del ...

Brasile - un incendio devasta il Museo nazionale di Rio de Janeiro : persi milioni di reperti : Il Museo nazionale di Rio de Janeiro, inaugurato dal re Juan VI del Portogallo il 6 giugno 1818, è considerato il quinto più grande al mondo per la collezione esposta. Tra i suoi 20 milioni di pezzi ...

Devastato il Museo Nazionale di Rio de Janeiro : E’ “un giorno triste per tutti i brasiliani”. “Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza sono andati perduti”. Sono state

Brasile - incendio devasta il Museo Nazionale a Rio de Janeiro - : Il rogo è divampato nella notte: non ci sono feriti. Temer: perduti 200 anni di conoscenza. Si teme la distruzione della collezione di reperti egiziani e opere greche. All'interno erano custoditi ...

Brasile - incendio devasta Museo Nazionale a Rio de Janeiro : Il presidente Michel Temer ha dichiarato che è "un giorno triste per tutti i brasiliani". "Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza - ha detto - sono andati perduti". Secondo il sito web del ...

Incendio devasta il Museo Nazionale di Rio De Janeiro : “Persi 200 anni di lavoro - ricerca e conoscenza” : Un vasto Incendio è divampato nel Museo Nazionale di Rio de Janeiro, uno dei più antichi del Brasile: il rogo, la cui origine è al momento sconosciuta, è divampato ieri sera ora locale, quando il Museo era già chiuso al pubblico. Non si segnalano feriti ma sono andate perdute importanti collezioni con reperti provenienti dall’Egitto, opere e artefatti di epoca greco-romana, e i più antichi fossili di origine umana scoperti in ...

Brasile - la guerra civile di Rio de Janeiro : 3.479 omicidi in cinque mesi. L’esercito ne ha ammazzati 738. Uno ogni 6 ore : Annunciandola come misura straordinaria per riprendere il controllo della pubblica sicurezza ormai alla deriva, il presidente brasiliano Michel Temer definì la decisione di inviare L’esercito federale a Rio de Janeiro, esautorando le strutture di polizia dello Stato, come “un’azione necessaria di guerra al narcotraffico”. E da quando lo scorso febbraio il generale Walter Braga Netto ha assunto pieni poteri discrezionali di gestione delle ...

Brasile - RomaRio nei guai : troppi debiti - ipotecata la sua casa di Rio de Janeiro : Tre mesi fa, il ministero delle Finanze ha aperto un'inchiesta per presunto riciclaggio di denaro contro l'ex campione del mondo e la stessa Zoraide de Souza Farias. Inoltre, il procuratore generale ...

48 ore a... Rio de Janeiro - la città meravigliosa : Dal finestrino dell’aereo Rio de Janeiro appare come un mosaico di verdi picchi che s’innalzano tra mare blu e cielo azzurro, alternati a promontori, penisole, lagune e a 36 chilometri di spiagge di sabbia bianca. É la baia di Rio, una delle più spettacolari del pianeta. Ancor prima di atterrare si capisce perché la metropoli brasiliana viene defin...

Fifa - a rischio il futuro utilizzo dello spray : presentata una denuncia presso il Tribunale di Rio de Janeiro : I creatori del famoso spray hanno presentato una denuncia al Tribunale di Rio chiedendo un risarcimento alla Fifa Lo spray utilizzato per indicare la distanza da tenere durante un calcio di punizione potrebbe venire bandito, in seguito ad una ingiunzione subita dalla Fifa. I presunti creatori, Pablo Silva ed Heine Allemagne, hanno presentato una denuncia al Tribunale di Rio de Janeiro per rivendicare la paternità dell’invenzione del ...

Safe Bag sigla un contratto con l'Aeroporto di Rio de Janeiro : Teleborsa, - Continua l'espansione nel mercato Sud americano di Safe Bag. La società, leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha comunicato ...

Safe Bag sigla un contratto con l'Aeroporto di Rio de Janeiro : Continua l'espansione nel mercato Sud americano di Safe Bag. La società, leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha comunicato di aver ...