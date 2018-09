agi

: RT @Agenzia_Italia: Ricerca: un dottorando di Pisa scopre i meccanismi che provocano le #allergie ai #pollini - elenavilla3 : RT @Agenzia_Italia: Ricerca: un dottorando di Pisa scopre i meccanismi che provocano le #allergie ai #pollini - contribuenti : Ricerca: un dottorando di Pisa scopre i meccanismi che provocano le allergie ai pollini - Agenzia_Italia : Ricerca: un dottorando di Pisa scopre i meccanismi che provocano le #allergie ai #pollini -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Untore dell'Ateneo diha scoperto icheledovute ai. Lo studio suiallergenici di Franco Ruggiero, dottorando del dipartimento di Biologia dell'Università di, è stato così premiato per il miglior articolo didel 2018 dall'International Association for Aerobiology (IAA). Il riconoscimento gli sarà consegnato con una cerimonia formale nel corso dell'11^ Congresso Internazionale in Aerobiologia che si svolgera' a Parma dal 3 al 7 settembre. È quanto si legge in una nota dell'Università. Ladi Franco Ruggiero, realizzata in collaborazione con il professore Gianni Bedini dell'Ateneono, ha rivelato alcuniche sono alla base dell'insorgenza, anche stagionalmente precoce, delleai. ...