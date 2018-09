Renzi si fa da parte | Non parteciperò alle primarie del Pd

Renzi : non parteciperò alle primarie del Pd - : 'Non riduco la discussione a un toto nomi: Zingaretti, Calenda, Gentiloni... Quando ci sarà da scegliere, nel mio piccolo sceglierò il candidato', ha aggiunto Renzi

Renzi : non parteciperò alle primarie del Pd : ?"Il fuoco amico ha fatto fallire per due volte il progetto del Pd. Io non parteciperò alle primarie. le ho vinte due volte e per due volte sono stato bersaglio del fuoco amico. Chi vincerà le primarie deve essere sostenuto da tutto il Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete 4. "Senza un leader vero nel Pd avrete sempre un partito senza spina dorsale" ha a detto ...

Matteo Renzi assicura : “Non parteciperò alle primarie del Pd - ma serve un leader vero” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, assicura che non si candiderà alle prossime primarie del Pd, ma sostiene la necessità che il prossimo segretario sia un vero leader, altrimenti c'è il rischio di un "partito senza spina dorsale". E sulla candidatura di Zingaretti alla segreteria dice: "Non è detto sia quello che voterò io, ci saranno più candidati".Continua a leggere

Pd : Renzi - non parteciperò alle primarie. Stop fuoco amico : ?"Il fuoco amico ha fatto fallire per due volte il progetto del Pd. Io non parteciperò alle primarie. le ho vinte due volte e per due volte sono stato bersaglio del fuoco amico. Chi vincerà le primarie deve essere sostenuto da tutto il Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete 4. "Senza un leader vero nel Pd avrete sempre un partito senza spina dorsale" ha a detto ...

Pd - Renzi : «Non parteciperò alle primarie. Il fuoco amico ci ha fatto perdere due volte» : Matteo Renzi si ferma e, stavolta, non parteciperà alle primarie del Pd. È l'ex segretario a confermarlo. «Il fuoco amico ha fatto fallire per due volte il progetto del Pd. Io non parteciperò alle ...

Primarie Pd - Renzi si sfila «Non partecipo e non è detto che voterò Zingaretti» : L’ex premier a Stasera Italia su Rete 4: «Le ho vinte due volte e per due volte sono stato bersaglio». Poi sul ponte di Genova: «Non mi sento responsabile di cosa è successo»

US Open 2018 - si parte con poche sorprese - ma l’uscita di scena di Halep e Dimitrov è fragorosa. LoRenzi supereroe di un’Italia che c’è : Prima giornata, primi 64 incontri (32 delle parti alte dei tabelloni maschile e femminile) degli US Open 2018, prime sorprese grandi e piccole a Flushing Meadows. Non ci sono stati poi così tanti ribaltoni, ma quelli che ci sono stati hanno fatto rumore: Halep da una parte, Dimitrov dall’altra. Di spunti, in sostanza, la giornata ne ha offerti parecchi. La prima partita sul nuovo Louis Armstrong Stadium è anche quella della sorpresa: Kaia ...

US Open 2018 - si parte con poche sorprese - ma l’uscita di scena di Halep e Dimitrov è fragorosa. LoRenzi supereroe di un’Italia che c’è : Prima giornata, primi 64 incontri (32 delle parti alte dei tabelloni maschile e femminile) degli US Open 2018, prime sorprese grandi e piccole a Flushing Meadows. Non ci sono stati poi così tanti ribaltoni, ma quelli che ci sono stati hanno fatto rumore: Halep da una parte, Dimitrov dall’altra. Di spunti, in sostanza, la giornata ne ha offerti parecchi. La prima partita sul nuovo Louis Armstrong Stadium è anche quella della sorpresa: Kaia ...

L'Inter riparte da Icardi Piace Vrsaljko ma se FloRenzi... : L'Inter riparte nel nome di Mauro Icardi. È il capitano ad aprire la stagione del ritorno in Champions League: "Ho chiamato tutti i nuovi per fargli capire che cosa significa far parte della famiglia nerazzurra". Parole che inducono a pensare che anche se la clausola scade il 15 luglio, Icardi continuerà ad essere il faro dell'attacco nerazzurro. Pensando alla lista Champions resta però da capire se L'Inter non abbia comunque bisogno di una ...

Matteo Renzi riparte da Rete 4 con un programma su Firenze : Un futuro in televisione per Matteo Renzi. A lanciarlo sarà Silvio Berlusconi. “Avrebbe dovuto fare il presentatore tv, lo avrei

Inter - col ritiro ad Appiano riparte la stagione. Per FloRenzi spunta il Chelsea : MILANO - L'Inter riparte domani per iniziare a preparare la stagione 2018-2019. Un anno in cui i nerazzurri saranno impegnati in campionato, Champions League e coppa Italia. Luciano Spalletti ...

Renzi - ripartenza no rifare Pds o Unione : ANSA, - ROMA, 7 LUG - "ripartenza non può essere ricostruire un simil Pds o una simil Unione". Lo ha detto Matteo Renzi all'Assemblea Pd. "Se qualcuno pensa che sia la nostalgia la chiave non coglie ...