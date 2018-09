Renzi | “Alle prossime primarie non partecipo ”Ho già dato”

Salvini : “Alleanza di centrodestra? Io non ho mai cambiato idea - sono altri che votano con Renzi e Pd” : “L’alleanza col centrodestra è finita? A livello locale governiamo bene in tanti comuni e regioni. Noi non abbiamo mai cambiato idea. Nelle ultime settimane è qualcun altro che vota sempre più spesso con Renzi e col Pd”. Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Lesina, in Puglia, all’inaugurazione della sede della Lega, punge lo storico alleato Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia, dopo le ...