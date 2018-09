Renzi a Salvini : meno mojito e un viaggio in più in Libia : Roma, 3 set., askanews, - 'In Libia ora ci sono gli attentati, quando c'era Minniti andava una volta al mese in Libia mentre il ministro va a Milano Marittima: il risultato è che l'Italia non tocca ...

SONDAGGI POLITICI/ Salvini “leader più forte” di Renzi e Di Maio : 60% ‘sposa’ linea del Ministro Lega : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:22:00 GMT)

Pd - Franceschini elenca gli errori di Renzi : “Gettato M5s in braccio a Salvini - ora finiti i popcorn. Basta superiorità morale” : Dario Franceschini non lo cita mai Matteo Renzi, ma il suo intervento di chiusura della tre giorni di Areadem a Cortona ha tutti i contorni di un elenco degli errori fatti dal Partito democratico e dal suo leader prima e dopo il 4 marzo. A partire da quella frase, attribuitagli da La Stampa, ma che Renzi non ha mai smentito: “Ora tocca a loro e popcorn per tutti”. Era il periodo della formazione del futuro governo M5s-Lega. ...

Stefano Sermenghi - il sindaco Pd che umilia Matteo Renzi e sua sorella : 'Cosa penso di Matteo Salvini' : Per ora, Sermenghi nega di volersi iscrivere alla Lega, 'però al ministro dell'Interno vorrei lanciare un invito, venga a Castenaso per verificare di persona la nostra politica d'accoglienza, in ...

Matteo Salvini - l'appello a Renzi - Boschi e Boldrini : 'Cosa rispondete davanti a questo gesto vigliacco?' : Quello che inneggia a piazzale Loreto contro Matteo Salvini è solo uno dei tanti visti durante la manifestazione di ieri a Milano, quando qualche migliaio si è radunato in piazza san Babila per ...

Salvini chiede solidarietà a Renzi e Boldrini : condannate chi mi augura la morte? : Roma, 29 ago., askanews, - Matteo Salvini chiede la solidarietà a Matteo Renzi, Laura Boldrini e Maria Elena Boschi, anche se evidentemente senza contare troppo su una risposta positiva. Su twitter il ...

MACRON CONTRO SALVINI-ORBAN : “NEMICI UE”/ Le Pen - “incontro fondativo” : Renzi - “siete pessimi” : MACRON replica dopo inCONTRO SALVINI-ORBAN: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra: Sala, "siamo CONTRO Europa-feudo dei muri"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Orban : "Salvini è il mio eroe Con Renzi relazioni pessime" : L'incontro con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, serve anche per "fare una conoscenza personale. Lui e' il mio eroe ed anche un mio compagno di destino". E' quanto ha affermato il premier ungherese, Viktor Orban, prima del vertice nella prefettura di Milano con Salvini stesso Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - la badilata di Antonio Padellaro : 'Farà la fine di Matteo Renzi' : Roba da toccare ferro , o qualcos'altro, per chi li ha, . Antonio Padellaro su Il Fatto Quotidiano si spinge oggi fino a raccontare la 'renzizzazione' di Matteo Salvini . Secondo l'ex direttore, ...

Matto Salvini indagato. La foto del pm Luigi Patronaggio con Matteo Renzi e Andrea Orlando diventa virale : poi la ‘scoperta’ : La furia del web non poteva lasciare immune Luigi Patronaggio, il procuratore di Agrigento che ha aperto un fascicolo di indagine a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato anche di sequestro di persona per il divieto di sbarco durato cinque giorni del pattugliatore della Marina Militare Diciotti al porto di Catania. “Patronaggio guarda Renzi con amore”, si legge nella didascalia di una foto diffusa in ...

SALVINI INDAGATO - “INCHIESTA DICIOTTI BOOMERANG PER PM”/ “No all’immunità” : il Ministro attacca Renzi : SALVINI INDAGATO per caso DICIOTTI, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:40:00 GMT)

Matteo Salvini - il video che smaschera Matteo Renzi : 'Oggi ci insulta - un anno fa minacciava l'Ue' : A sentire i maggiori esponenti del Partito democratico, Matteo Renzi in testa, sembra che chi governa oggi l'Italia sia impazzito, dopo aver minacciato l'Unione europea di non onorare i versamenti da ...

Patronaggio con Renzi e Orlando : la campagna contro il pm che indaga su Salvini. Ma le foto sono di un incontro istituzionale : Una campagna social contro il pm Luigi Patronaggio, partita da due foto che lo ritraggono in compagnia dell'ex premier Matteo Renzi e dell'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando. "Patronaggio guarda Renzi con amore", si legge nella didascalia di una foto diffusa in rete e presto diventata popolare. Nessun riferimento al contesto, alla data, solo il sospetto che il pm che indaga su Salvini per il caso della nave Diciotti sia un "amico" del ...

Caso Diciotti - Di Maio : «Salvini vada avanti ma rispetto per i Pm». Renzi : «Doppia morale» : «Non facciamo piombare di nuovo questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica», è l’appello del vicepremier che poi attacca l’ex premier