Regione | Oliverio | Disponibili 136 mln per i borghi calabresi

Regione Calabria - chiesto rinvio a giudizio per il governatore Oliverio : “Dipendente spostato per ottenere ritorno elettorale” : Per la procura di Catanzaro è stato “l’istigatore e il determinatore” dell’abuso d’ufficio. Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, dovrà rispondere davanti al tribunale di due ipotesi di reato nell’ambito dell’inchiesta battezzata “Calabria Verde”. Il procuratore capo Nicola Gratteri, l’aggiunto Vincenzo Capomolla e il sostituto Alessandro Prontera hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’esponente del Partito democratico che, ...