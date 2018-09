Regeni | Fico | “Senza avanzamento serio delle indagini per me non potranno esserci

Fico a settembre al Cairo : verità su Giulio Regeni : 'A settembre andrò al Cairo invitato dal presidente del parlamento egiziano' e uno dei punti sul tavolo sarà 'la questione Regeni'. Lo annuncia in un video su Facebook il presidente della Camera ...

Regeni : Fico - domani vedo omologo Egitto : ANSA, - ROMA, 19 LUG - "La questione Regeni è per me fondamentale. domani incontrerò il presidente del Parlamento egiziano. La verità su quanto è successo non vale solo per la dignità della famiglia ...

Regeni - l'impegno di Fico e Conte : "Verità per Giulio" : Il presidente della Camera e il premier hanno incontrato i genitori del ricercatore torturato e ucciso in Egitto: "Fiduciosi che si arrivi a un risultato, che dobbiamo a tutto il Paese"

Regeni - Fico incontra i genitori : “Lo Stato ha l’obbligo di trovare la verità. Presto iniziative col ministro Moavero” : “Pensiamo di assumere alcune iniziative, ma sono tutte in costruzione, ci stiamo lavorando”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, che oggi ha ricevuto il ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, e i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto. “Lo Stato ha l’obbligo di trovare la verità sull’uccisione di Giulio, lo dico da terza carica istituzionale di questo Paese” ha ...

