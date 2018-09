Razzismo sul bus | ' Questo negro non deve salire' Un italiano lo difende e viene preso a

Razzismo sul bus : 'Questo negro di m... non deve salire'. Un italiano lo difende e viene preso a calci e pugni : Un ragazzo italiano, Emanuele, il cognome non è stato reso noto, ha denunciato un episodio di Razzismo avvenuto a Torino, su un autobus della linea 33: il giovane sarebbe stato strattonato e colpito ...

Minervini : "Il mio doc per riflettere sul Razzismo" : Non fa giri di parole Roberto Minervini parlando di 'What You Gonna Do When the World's on Fire?' , 'Che fare quando il mondo è in fiamme?', , il documentario da lui diretto che è il secondo titolo ...

A Partinico nuovo episodio di Razzismo. insulti e botte a migranti minorenni : Si trovavano sulla spiaggia di Ciammarita alla viglia di Ferragosto quando sono stati aggrediti da un decina di giovani del posto -

Aramburu : "Il Razzismo è fondato sull'ignoranza" : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "Il razzismo è fondato sulla ignoranza, per me è assolutamente impensabile emarginare una persona solo per il suo aspetto o la sua provenienza geografica. Secondo me il razzista è una persona ignorante, vittima del suo stesso modo di agire e pensare. Una persona con poc

Governo Conte - quanti deliri in solo due mesi. Tra no-vax - Razzismo e sbarchi sulla luna : Sessanta dichiarazioni, che lette tutte insieme fanno il loro effetto. Sparate omofobe, congiuntivi alla rinfusa, retromarce e fake news ecco il meglio dell'esecutivo del cambiamento

Aggressioni - minacce e insulti : gli episodi di Razzismo sui treni - : Sono stati numerosi i casi che si sono verificati a bordo dei convogli italiani. Dai pestaggi agli annunci offensivi, fino alle denunce poi rivelatesi false e alle fake news che riguardavano ...

Aggressioni - minacce e insulti : gli episodi di Razzismo sui treni : Aggressioni, minacce e insulti: gli episodi di razzismo sui treni Sono stati numerosi i casi che si sono verificati a bordo dei convogli italiani. Dai pestaggi agli annunci offensivi, fino alle denunce poi rivelatesi false e alle fake news che riguardavano passeggeri stranieri. Ecco alcuni episodi degli ultimi ...

Daisy Osakue contro hater : "basta insulti - sono italiana"/ Razzismo - l'atleta è stata minacciata di morte : Daisy Osakue contro hater: "basta insulti, sono italiana". l'atleta, aggredita con il lancio di un uovo, si è sfogata su Facebook: "stufa di minacce di morte"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 17:25:00 GMT)

Di Battista : "No a Tap e Tav. Robe sul Razzismo distraggono" : L’ex deputato del M5s Pierluigi Battista dagli USA, dove ha scelto di trasferirsi, "pungola" i suoi su Tav e Tap, cioè rispettivamente l’Alta velocità Torino-Lione e il gasdotto che dall’Albania deve arrivare in Puglia.Abbiamo fatto battaglie importanti, contro il Tap, contro il Tav, opere del tutto inutili: coraggio, questo è il momento di spingere, non ci possiamo far distrarre da queste Robe sul razzismo. Questa è distrazione di massa. Il ...

