Ravenna | alla festa dell’Unità l’incontro con Graziano Delrio e Roberto Fico Segui la

"Risintonizziamoci". Alla Festa Pd a Ravenna ci saranno anche Bersani e Veltroni - Casellati e Fico - Giorgetti e Gelmini : Oltre ai vertici del partito, agli ex premier Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, e agli esponenti di tutte le diverse correnti dem, ci sarà il fondatore del Pd, Walter Veltroni , ma anche il grande ex Pier Luigi Bersani . Ci saranno la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera, Roberto Fico . Ci sarà il sottosegretario Alla Presidenza Giancarlo Giorgetti e la capogruppo Alla Camera di Forza ...

Luigi Di Maio non sarà ospite alla Festa dell’Unità nazionale a Ravenna : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, ha fatto sapere che non parteciperà alla Festa nazionale dell’Unità che quest’anno si terrà dal 24 agosto al 10 settembre a Ravenna. Inizialmente Di Maio aveva The post Luigi Di Maio non sarà ospite alla Festa dell’Unità nazionale a Ravenna appeared first on Il Post.