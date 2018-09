Rampelli | Dalla Chiesa uomo coraggioso | esempio da seguire

romadailynews

(Di lunedì 3 settembre 2018) Roma – "Trentasei anni fa moriva in un vile attentato mafioso il Generale Carlo Alberto, assassinato insieme alla moglie e all'agente di scorta il 3 settembre 1982 a Palermo. Unche con grande coraggio ha saputo combattere la mafia camminando al fianco delle istituzioni, alle quali e' sempre stato fedele. Il nostro ricordo, affinche' non si spegni mai la fiaccola della cultura della legalita' che va da Falcone a Borsellino, oggi e' per: una figura da onorare e unda". E' quanto dichiara in una nota Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.