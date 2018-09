Raggi | Nuova differenziata a Vermicino | Casilina e Acilia

romadailynews

: La nuova raccolta differenziata sta per arrivare anche nelle zone di Vermicino e Casilina nel Municipio VI e nell’a… - virginiaraggi : La nuova raccolta differenziata sta per arrivare anche nelle zone di Vermicino e Casilina nel Municipio VI e nell’a… - Stefjazz2 : RT @virginiaraggi: La nuova raccolta differenziata sta per arrivare anche nelle zone di Vermicino e Casilina nel Municipio VI e nell’area c… - menteressameli : RT @virginiaraggi: La nuova raccolta differenziata sta per arrivare anche nelle zone di Vermicino e Casilina nel Municipio VI e nell’area c… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Roma – “Laraccoltasta per arrivare anche nelle zone dinel Municipio VI e quelle die Madonnetta, nell’area compresa tra via di Macchia Saponara e via di, all’interno del Municipio X dove e’ partita la distribuzione dei kit per laraccoltaporta a porta che prendera’ il via nei prossimi giorni”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, in un post su Fb. “Il personale Ama sta consegnando a domicilio i kit tecnologici: quattro bidoncini sui quali e’ apposta la targhetta elettronica che consente di ricondurli all’utenza che ha effettuato l’esposizione- spiega- I coperchi dei nuovi contenitori sono contrassegnati dai colori stabiliti dalla normativa UNI 11686 del 2017 secondo il seguente schema: scarti organici e alimentari coperchio ...