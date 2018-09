“Ragazze | non fatelo mai” La cattiva e frequente abitudine che vi riduce così

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 settembre 2018) Almeno una volta nella vita sarà capitato a tutte le donne di essersi sentite eccessivamente stanche per riuscire a struccarsi prima di infilarsi tra le lenzuola. Nonostante i moderni cosmetici rappresentino un valido alleato per la pelle, è di fondamentale importanza la sera rimuovere il trucco e detergere il viso in maniera efficace. Durante la notte la pelle va incontro a un processo rigenerativo, che però viene messo a dura prova, se indossate ancora il make-up. Questo perché i pori si occludono, la pelle non respira e di conseguenza le cellule dell’epidermide non possono “rinnovarsi” e ritrovare il proprio equilibrio. Quando la pelle è sana agisce come una barriera naturale contro le aggressioni esterne, e riesce ad autoregolarsi. Ma quando è coperta da sporcizia e ostruita dal trucco, le sue capacità di sopravvivenza possono essere compromesse. L’epidermide è ...