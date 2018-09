Quella prima visita di un Papa nei Paesi dell' ex Urss

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso… : Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque ...

Dopo l'incendio : "Quella discarica è come un vulcano - prima o poi scoppia" : CRONACA - Ci sono volute 24 ore per spegnere definitivamente l'incendio divampato martedì verso le 20,30 nella discarica Aral di Castelceriolo. Vigili del fuoco, personale Aral e tecnici Arpa hanno ...

Vaccini - dissenso nel M5S. Barillari : 'La politica prima della scienza'. Casaleggio : 'La linea è Quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Fallout 76 potrebbe ricevere una beta più piccola prima di Quella completa in programma ad ottobre : - Pete Hines , @DCDeacon, July 25, 2018 Considerando il fatto che questo è il primo gioco di questo genere che Bethesda Game Studios sta tentando di realizzare, con il suo approccio al mondo ...

Fallout 76 potrebbe ricevere una beta più piccola prima di Quella completa in programma ad ottobre : Di recente, abbiamo appreso che la selezione dei giocatori per la beta di Fallout 76 inizierà a ottobre, il che significa che la beta stessa inizierà probabilmente verso la fine di ottobre (dal momento che il gioco sarà lanciato a novembre). Tuttavia, se pensate che potrebbe non essere abbastanza il tempo per Bethesda per capire tutto ciò di cui hanno bisogno per un gioco così massiccio e su larga scala, non preoccupatevi - una beta più piccola ...

Meleo : gara bus deserta non è prima volta - parteciperemo a Quella Consip : Roma – “Sulla manutenzione bus e’ chiaro che aspettiamo che arrivino nuove vetture. Per questo parteciperemo con risorse piu’ ingenti alla gara Consip che si aprira’ a fine mese, quindi una quota di questi bus sara’ acquistata attraverso questa gara. Speriamo di poterli avere a marzo 2019”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Linda Meleo, rispondendo a ...

La prima notte del giudizio : la politica reale fa più orrore di Quella fiction : 5 luglio 2018: arriva nelle sale italiane La prima notte del giudizio, quarto film di quello che, ormai, è diventato il franchise più politico degli ultimi anni. Era il 2013, infatti, quando James DeMonaco sviluppava il primo film, in tandem con Jason Blum, il re Mida delle produzioni low budget. L’idea dello Sfogo (traduzione italiana del termine originale Purge, purificazione), cioè di una modalità istituzionalizzata di violenza per 12 ore ...