Quei lati oscuri (ma fascinosi) della fratellanza : da VeneziaUn film di fratelli e uno di sorelle, di cui il primo in concorso, hanno ieri illuminato il Festival di una luce tutta propria e felice. The Sisters Brothers, di Jacques Audiard, è un western che reinventa il genere senza rinnegarlo e/o smitizzarlo; La Quietud, di Pedro Trapero, un mélo dove la menzogna ha una sua tragica nobiltà. Ciò che li accomuna, nella totale differenza d generi e di ambientazione è proprio questa visione ...

Quei progressisti malati di "appellite" per colpire i nemici o aiutare i compagni : La chiamano "appellite", c'è chi la definisce malattia, riflesso pavloviano che costringe a firmare una dichiarazione di sani e robusti principi e impedisce di dire no a chi ti attrae a una buona causa. Che poi, in tempi di relativismo imperante, non è sempre facile distinguere il bene dal male e le battaglie giuste dai harakiri. Allora proliferano firme sotto manifesti con obiettivi umanitari belli e immensi come strappare alle acque i migranti ...

“Sta per succedere a Quei 12 bambini”. Intrappolati nella grotta - la verità choc : Hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso per ben 9 giorni, resistendo senza cibo. Ma alla fine ce l’hanno fatta. Sono stati trovati tutti vivi i 12 baby calciatori dispersi in una grotta della Thailandia con il loro allenatore. Gli sforzi per salvarli sono continuati incessanti. Poi ieri l’accelerazione: una squadra di sub ha lavorato tutta la notte per posizionare una corda nei cunicoli allagati della grotta di Tham Laung. ...