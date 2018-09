Quando gli italiani tradiranno Salvini

Mercati - perché ignorarli è un errore. Quando il conto lo pagano banche - famiglie e imprese : Non bisogna cedere ai ricatti dei listini finanziari. Ma non si deve neanche pensare che non esistano o che non influenzino la vita di tutti noi...

“È caduta” - ma Quando arrivano i soccorsi scoprono l’orrore sulla ragazza. Choc in Puglia : In Italia la violenza sulle donne e i femminicidi stanno raggiungendo numeri sempre più allarmanti. Episodi di questo tipo, ahinoi, accadono quotidianamente, ma solo alcuni riescono a venir fuori. L’ultima follia è avvenuta in Puglia. Ha sferrato almeno sette coltellate alla fidanzata di 27 anni. Quindi, dopo averla lasciata in una pozza di sangue, ha chiamato i soccorsi dicendo che la giovane era “caduta”. Un ragazzo di 30 anni di ...

Quando la sostenibilità “entra in testa” : il “potere” del neuromarketing applicato agli imballaggi : In che modo un pack può suscitare un coinvolgimento emotivo, indirizzando le scelte di consumo? La risposta arriva dal Dipartimento Behavior and Brain Lab dell’Università Iulm di Milano, guidato dal professor Vincenzo Russo, che ha condotto per il Club Carta e Cartoni di Comieco una nuova ricerca sul “potere” del neuromarketing applicato agli imballaggi. Un’analisi che testimonia quanto i pack cellulosici, sostenibili e ...

Si stava meglio Quando si stava peggio? : “Si stava meglio prima’: si tratta di una formula che ha il dono di irritare l’ottimista”, scrive il filosofo francese Alain Finkielkraut. “Saremmo mostri di ingratitudine a non riconoscere i benefici del tempo presente: noi europei abbiamo smesso di fare la guerra, curiamo malattie che prima erano

Travaglio critica Macron : Quando parla fa guadagnare consensi a Salvini : Ma perché il presidente francese Emmanuel Macron [VIDEO] continua a rilasciare dichiarazioni negative sull’operato del ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini? È la domanda che si pone il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il quale, nel suo consueto editoriale, punta il dito contro l’inquilino dell’Eliseo che, con il suo atteggiamento spocchioso anti Salviniano ottiene come unico risultato una impennata di consensi in patria ...

Nations League 2018-2019 - Quando gioca l’Italia? Le date e gli orari delle sfide con Polonia e Portogallo : L’Italia è pronta per tornare in campo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Sono stati mesi difficili per il nostro calcio che ha davvero toccato il fondo, stiamo attraversando l’anno zero in quello che è il nostro sport nazionale, il momento è molto complicato ma bisogna subito reagire e la nostra Nazionale ha subito a disposizione una ghiotta chance: la Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla ...

Pomeriggio Cinque e gli altri programmi di Canale 5 : Quando iniziano? : È iniziato settembre e stanno per tornare in onda diversi programmi molto amati di Canale 5, dunque riepiloghiamo le varie date d’inizio delle trasmissioni più seguite nel daytime dell’ammiraglia Mediaset. Lunedì 3 settembre prenderà il via Pomeriggio Cinque, il fortunato programma condotto da Barbara D’Urso. Nella prima settimana il rotocalco quotidiano di attualità e spettacolo sarà preceduto da lunghissime puntate di Una ...

L’Ue : «Aboliremo il cambio tra ora solare e ora legale»|Quali sono i vantaggi? Quando Franklin si svegliò per caso alle 6 : L’annuncio di Juncker dopo i risultati della consultazione aperta a tutti i cittadini per verificare se vada o no aggiornata la direttiva del 2000 che regola lo spostamento delle lancette due volte l’anno. Salvini: «Ue pensa a ora legale, e s ne frega dei migranti»

Ciriaco De Mita : “Quando morirò seppellitemi con un biglietto con scritto : sono democristiano” : "Quando iniziò il declino della Dc, e a un convegno si discuteva su quello che bisognava o non bisognava fare, chiusi il mio intervento citando un poeta spagnolo: "Quando morirò, seppellitemi con la mia chitarra". Da allora sono passati quasi trent'anni. E visto che sono ancora in tempo per cambiare idea, cambio il messaggio. Quando morirò, seppellitemi con un biglietto in cui c'è scritto "sono stato democristiano. ...

CROLLO PONTE MORANDI - INTESA SAN PAOLO CANCELLA MUTUI PER GLI SFOLLATI/ Abi : "Fin Quando c'è stato emergenza" : Genova, INTESA CANCELLA i MUTUI delle case inagibili. Prima buona notizia per tutti gli abitanti della cosiddetta zona rossa, quella al di sotto del vecchio PONTE MORANDI(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:02:00 GMT)

"Sceme Sembe Nuje" - Quando attori si nasce. Successo per la rassegna teatrale a Santa Croce di Magliano : ... la rassegna teatrale interregionale che ha portato sul palcoscenico di Santa Croce di Magliano tre spettacoli di tre compagnie diverse in una tre giorni in cui arte e territorio hanno dialogato ...

Cosa rispondono i funzionari Ue Quando il governo prova a vendergli i migranti della Diciotti : [Siamo venuti in possesso dell’intercettazione tra un funzionario italiano che cerca di piazzare i migranti in un paese estero e il funzionario di un paese straniero che declina la richiesta con gentilezza, durante la crisi della nave Diciotti. Attenzione, questo è un pezzo di satira]. – Pronto bu

1997 Quando il governo italiano di Prodi chiudeva i porti agli Albanesi : Quando nel 1997 l’Italia di Prodi chiudeva i porti e metteva la Marina a difesa delle coste Per Prodi “l’emergenza” non arrivava dalla Libia, ma dall’Albania. Il Paese dopo la caduta del Comunismo era piombato nel caos. Proprio nel 1997 l’economia collassò. Nella Capitale Tirana scoppiarono rivolte tanto che il presidente Sali Berisha arrivò a dichiarare lo stato di emergenza. L’Albania era di fatto ...