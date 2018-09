PRIMARIE PD | RENZI | “NON MI CANDIDO AL CONGRESSO” Boccia Zingaretti e rilancia | “Nessuna

Pd - Renzi : 'Non mi candido a PRIMARIE e non so se voterò Zingaretti' - : L'ex premier: "Mi hanno fatto la guerra, il fuoco amico ha fatto fallire il Pd due volte". Polemiche per alcune pagine Facebook contro il governatore del Lazio per la sua presunta vicinanza al M5s. ...

Renzi si fa da parte : "Non parteciperò alle PRIMARIE del Pd" : A "Stasera Italia", il nuovo salotto tv di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, va in onda un Matteo Renzi in vena di annunci. L'ex presidente del Consiglio prima di tutto fa sapere che non correrà per la guida el Pd. "Il fuoco amico ha fatto fallire per due volte il progetto del Pd. Io non parteciperò alle primarie. le ho vinte due volte e per due volte sono stato bersaglio del fuoco amico. Chi vincerà le primarie deve essere sostenuto da ...

