Pressing | Canale5 non si smarca dallo ’sportainment’

(Di lunedì 3 settembre 2018) Elena Tambini, Pierluigi Pardo, Giorgia Rossi Il paragone col passato non s’ha da fare. Al di là del titolo, infatti, il nuovoin onda suha davvero poco (o forse nulla) in comune con lo storico programma di Raimondo Vianello. Azzardare accostamenti, insomma, sarebbe ingiusto e penalizzante per gli eredi del glorioso marchio. L’approfondimento condotto da Pierluigi Pardo va piuttosto recensito per quello che è: un talk calcistico nel complesso gradevole, alle prese però con l’attuale tendenza ad edulcorare il racconto sportivo in tv con una dose – spesso non richiesta – di intrattenimento. Nello specifico,rappresenta proprio un caso in cui certi orpelli televisivi potrebbero essere tranquillamente tolti, a beneficio del programma stesso. Il muro delle tifoserie, riciclato dalla claudicante esperienza di Balalaika, è ad esempio un ...