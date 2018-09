Precari scuola | rinvio alla Consulta | ma il concorso non è sospeso

Scuola : concorso Precari - atti a Consulta : ANSA, - ROMA, 3 SET - Del concorso straordinario per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati" si occuperà la Consulta. Il Consiglio di Stato ha infatti rinviato ...

Scuola - concorso Precari : ammessi con riserva i candidati esclusi : Il Consiglio di Stato ha inviato gli atti alla Consulta, spiegando che la prova concorsuale non è sospesa: gli ultimi...

Scuola - concorso Precari : atti alla Consulta : Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Consulta gli atti sul concorso per gli insegnanti delle scuole secondarie riservato ai soli 'abilitati' . Lo fa sapere lo stesso Consiglio di Stato spiegando che ...

Scuola - il concorso riservato ai Precari abilitati finisce davanti alla Consulta. Ammessi con riserva i candidati esclusi : Il concorsone riservato ai docenti abilitati finisce sotto la lente della Corte Costituzionale. A deciderlo, con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi e depositata lunedì, è stato il Consiglio di Stato, rimettendo alla Consulta la questione della legittimità di una norma attuativa della legge sulla ‘Buona Scuola‘: quella che riserva il concorso per la Scuola secondaria ai soli laureati in possesso dell’abilitazione ...

Scuola - docenti Precari sul sostegno lanciano petizione : salvare il diritto dei bambini alla continuità : Iniziativa intrapresa da alcuni docenti precari sul sostegno, che hanno voluto lanciare una petizione online – indirizzata al ministro dell’Istruzione Marco Bussetti – con lo scopo di salvare il diritto dei bambini alla continuità. Anche quest’anno, infatti, si ripresenta l’annoso problema della copertura dei posti di sostegno con personale specializzato, con il fabbisogno che è […] L'articolo Scuola, docenti precari sul ...

Scuola al via ma nel caos : cattedre senza prof e tanti Precari. E a pagare sono soprattutto le famiglie dei disabili : Il governo del cambiamento non cambia i problemi della Scuola. Alla vigilia dell’avvio dell’anno scolastico il caos regna come negli anni passati. Mancano gli insegnanti, soprattutto al Nord; la “supplentite” che già l’ex premier Matteo Renzi aveva promesso di cancellare dal dizionario dei docenti quest’anno conterà 80mila precari in cattedra; gli uffici di un quarto dei presidi saranno occupati da un reggente. E 50mila cattedre di insegnante di ...

Scuola - quella Precarietà infinita che odora di stantio : Sembrerebbe quasi il titolo di un film di Lina Wertmüller, ma in effetti è la triste considerazione sulla grave situazione che si vive in molti comparti della pubblica amministrazione, tra cui certamente la Scuola. Un mondo, quello scolastico, intriso di ruoli e funzioni solo sulla carta ma di impegni, preoccupazioni e responsabilità che nulla hanno a […] L'articolo Scuola, quella precarietà infinita che odora di stantio proviene da ...

Scuola - numeri su organici che non tornano e continuano ad alimentare la Precarietà : Non è pensabile che si debba avere lo stesso rapporto alunni-insegnanti quando il territorio è diverso per economia, ambiente e cultura. Occorre diversificare. Ma ad ogni modo, permane il vizio di ...

Concorso Scuola 2018 - Bussetti : “da settembre per docenti Precari”/ Ultime notizie - “soldi alle paritarie” : Bussetti al Meeting Rimini: Concorso Scuola 2018, "al via da settembre per docenti precari e dirigenti amministrativi". Novità e Ultime notizie: "sostegno economico alle scuole paritarie"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:01:00 GMT)

Scuola - il pastrocchio dei concorsi per prof : "Laureati e Precari con 36 mesi di servizio beffati" : Novità (non positive) sui concorsi destinati ai docenti non in possesso di abilitazione. Il sindacato Anief chiede allo...

Scuola - altri settemila docenti Precari delle graduatorie terza fascia ammessi al concorso : Arrivano novita' sul concorso dei docenti precari della Scuola: altri 7 mila insegnanti delle graduatorie di terza fascia, non abilitati, sono stati ammessi a partecipare al bando semplificato, con sola prova orale, indetto per i precari storici dall'ex ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli. Si tratta dei docenti non abilitati, insegnanti di sostegno con meno di tre anni di servizio, tecnico-pratici, insegnanti musicali e Isef. Lo ha ...

Scuola - Ferragosto caldo per il Miur con la protesta dei Precari : Sarà un inizio d'anno scolastico di fuoco : alla vigilia di Ferragosto, altre sigle sindacali nazionali - Cub, Cobas e Unicobas - hanno dato la loro adesione alla manifestazione del personale precario ...

Precari - Bonisoli : ecco come reimpiegarli nella scuola : Bonisoli propone la sua idea di reimpiego dei docenti Precari L'articolo Precari, Bonisoli: ecco come reimpiegarli nella scuola proviene da scuolainforma.

Milleproroghe - giallo in aula sui Precari a scuola : giallo su un emendamento di Liberi e Uguali al decreto Milleproroghe . Subito dopo il voto, infatti, molti senatori della maggioranza sostenevano che la norma non fosse stata approvata ma, dopo la ...