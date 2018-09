Pomeriggio Cinque 2018-19 | Diretta prima puntata dalle 17

Pomeriggio Cinque - dal 3 settembre alle 17 : 10 su Canale 5 : A partire dal 3 settembre alle 17:10 Barbara D'Urso ritorna alla conduzione di Pomeriggio Cinque, che quest'anno celebra i dieci anni di messa in onda

Pomeriggio Cinque compie 10 anni e avrà un restyling grafico : Ne abbiamo parlato di recente: POMERIGGIO CINQUE riparte su Canale 5 lunedì 3 settembre alle 17,10, sempre condotto da Barbara D’Urso. Come ci informa il comunicato stampa ufficiale, la nota trasmissione Videonews riapre “dopo ben 1858 puntate, migliaia di ospiti e una consolidata leadership assoluta nella sua fascia d’ascolto“, ricominciando “a intrattenere il pubblico con il suo mix di approfondimenti e dibattiti su ...

