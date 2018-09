Podio per Ousman Jaiteh alla 16ª edizione della Marcialonga Coop

MotoGp Yamaha - Zarco : «Mi piacerebbe lottare per il Podio» : ROMA - Si avvicina il momento del rientro in pista per tutti i piloti della MotoGp. Deluso per la cancellazione del GP di Gran Bretagna il francese del team Tch3 Johann Zarco spera di potersi rivare ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Simon Yates al comando - Valverde lo tallona. Fabio Aru spera nel Podio : Simon Yates ha indossato la maglia rossa al termine della nona tappa della Vuelta di Spagna 2018: il britannico è il migliore dei big che possono puntare al successo finale, al momento ha un solo secondo di vantaggio su Alejandro Valverde e 14” su Nairo Quintana che oggi ha fatto vedere una buona gamba. Continuano a sorprendere Emanuel Buchmann e Jon Izaguirre, mentre Fabio Aru si trova in undicesima posizione a 1’08” dal ...

10 km su strada - Podio tricolore per Elena Romagnolo : Biellesi a tutta velocità si tolgono grandi soddisfazioni ai campionati italiani dei 10 chilometri di corsa su strada che si sono tenuti ieri, 1 settembre, ad Alberobello in provincia di Bari. Se i ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde allunga al comando - Fabio Aru lotta per il Podio : Alejandro Valverde ha vinto l’ottava tappa della Vuelta di Spagna e si conferma il migliore dei favoriti per la conquista della maglia rossa. Lo spagnolo ha conquistato dieci preziosi secondi di abbuono nei confronti di tutti gli altri big alla vigilia della prima vera tappa di montagna della corsa iberica. Il 37enne ora ha 11” sul tedesco Emanuel Buchmann e 14” su Simon Yates. In lotta per il podio anche Fabio Aru che si trova ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Alejandro Valverde vince e guadagna terreno - Fabio Aru in lotta per il Podio : Alejandro Valverde ha vinto l’ottava tappa della Vuelta a España battendo Peter Sagan e guadagnando un abbuono importante in Classifica generale che così subisce un mutamento significativo tra i favoriti per il successo finale. Il gruppo arriva compatto, Rudy Molard conserva la maglia rossa alla vigilia del primo vero tappone in montagna. Alejandro Valverde si conferma il migliore dei big a 37” dal francese, appena davanti a Emanuel ...

Atletica – Diamond League : Noah Lyles vince i 200 metri a Zurigo - niente Podio nell’alto per le azzurre : Nella prima finale di Diamond League lo sprinter statunitense domina il mezzo giro di pista. Quinta Vallortigara e decima Trost nell’alto La prima finale della IAAF Diamond League 2018 a Zurigo ha assegnato i primi sedici trofei del prestigioso circuito internazionale. Copertina per il 21enne statunitense Noah Lyles che vince i 200 metri in 19.67 (-0.2) a un centesimo dal primato del meeting di Usain Bolt, battendo il turco campione ...

Tania Cagnotto ci ripensa : "Torno ad allenarmi per Tokyo 2020 - ma se rimango incinta rinuncio al Podio" : Tania Cagnotto tornerà ad allenarsi in vista delle olimpiadi di Tokyo 2020: lo ha annunciato la stessa tuffatrice, diventata mamma della piccola Maya sette mesi fa, in una intervista al settimanale "Gente" in edicola domani.Tania Cagnotto svela che in autunno tornerà ad allenarsi, assieme a Francesca Dallapè, in vista di Tokyo 2020. "Non ne volevo sapere - racconta - ma devo dire che da un mesetto la sfida mi stuzzica". Ora ...

Equitazione - Mondiali Tryon 2018 : i convocati italiani del completo. Cinque binomi per dare la caccia al Podio - Pietro Roman la punta azzurra : La lista dei convocati con due settimane di anticipo. Il team italiano del completo è già pronto in vista dei Mondiali 2018 che avranno luogo a Tryon, negli USA, tra martedì 11 e domenica 23 settembre. Un gruppo equilibrato e talentuoso proverà a conquistare un piazzamento di prestigio dopo essere salito sul terzo gradino del podio un anno fa agli Europei 2017 di Goteborg, al termine delle prove di dressage, cross country e salto ostacoli. A ...

Marc Marquez - GP Gran Bretagna 2018 : “Circuito veloce - la Honda ha punti di forza. Lotteremo per il Podio” : Marc Marquez è sempre più il padrone indiscusso del Mondiale MotoGP e nel weekend si presenterà a Silverstone per mettere una seria ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Lo spagnolo vorrà essere Grande protagonista del GP di Gran Bretagna e tornare al successo dopo il secondo posto ottenuto in Austria al termine di un serratissimo duello con Jorge Lorenzo. Il pilota vanta 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi ed è desideroso di piazzare ...

Paperoni di Borsa/ Domina Leonardo Del Vecchio di Luxottica : il Podio dei più ricchi - fuori Berlusconi : Berlusconi fuori dalla top ten dei Paperoni di Borsa. Al comando della classifica stilata da Milano Finanza c'è Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 16:26:00 GMT)

Volley : Super Series Volleyball : le azzurre sul terzo gradino del Podio : EINDHOVEN , OLANDA, - Chiusura convincente della nazionale femminile di Davide Mazzanti nella Rabobank Super Series Volleyball . Oggi pomeriggio le azzurre hanno Superato 3-1 , 25-21, 25-22, 22-25, 25-...

Valentino Rossi - GP Austria 2018 : “Fatto il massimo - al momento non possiamo lottare per il Podio” : Valentino Rossi (Yamaha) ha vissuto una delle gare più strane della sua lunga e gloriosa carriera in questo Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Scattato dalla 14esima casella della griglia dopo una qualifica che, sportivamente parlando, si potrebbe definire drammatica, riesce ad issare la sua M1 fino ad una sesta posizione che, visto l’attuale valore della moto nipponica, è quasi come una mezza vittoria. Per un nove volte ...

Softball - Mondiali 2018 : Stati Uniti in finale - sul Podio anche Giappone e Canada che si sfideranno per affrontarli : Gli Stati Uniti sono i primi finalisti dei Mondiali di Softball 2018, i cui playoff per le medaglie sono in corso di svolgimento al ZOZO Marine Stadium di Chiba. La formazione americana ha superato, in un incontro ad alta tensione, il Giappone per 4-3 all’extra inning, con punto decisivo realizzato da Merritt su singolo al centro di Garcia. Il Giappone, però, non ha perso le speranze di andare in finale, perché la formula del torneo ...

MotoGP Austria - Rossi : «Per il Podio serve un regalo» : SPIELBERG - Lontano dai primi, addirittura fuori dai dieci in condizioni di asciutto mentre sul bagnato la Yamaha ha fatto in tempo a chiudere la top ten. Non può essere soddisfatto Valentino Rossi al ...