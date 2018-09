POCOPHONE F1 | scheda tecnica | prezzo e foto

chimerarevo

(Di lunedì 3 settembre 2018), azienda controllata da Xiaomi, ha recentemente attirato tutte le attenzioni su di sé presentando ilF1, smartphone dalle caratteristiche da top di gamma ma daldavvero contenuto. Si parte infatti da 329€ per portare a casa un dispositivo che non ha nulla da invidiare, o quasi, ai produttori più blasonati. Scopriamo perché Poco F1 è un potenziale best buy. Caratteristiche e design Poco F1 è stato progettato tenendo a mente un obbiettivo principale: la velocità. Per questo, Poco F1 è stato equipaggiato con il processore Snapdragon 845, la punta di diamante di Qualcomm per questo 2018. Lato GPU, non manca la Adreno 630 per prestazioni grafiche che non deluderanno i giocatori più esigenti. La memoria RAM su questo Poco F1 è pari a 6 GB LPDDR4X per il modello base a cui si accompagnano 64GB di storage di tipo UFS 2.1. Il modello più costoso dispone invece di 128 ...