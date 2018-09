Piscina | i rischi per gli under 18

Sirmione - rischia di annegare in Piscina a 5 anni : salvato dal 118 al telefono : Sirmione , Brescia, , 22 agosto 2018 - Salvo grazie alle istruzioni del 118, dettate per telefono ai soccorritori improvvisati che si trovavano vicino a lui. Ieri mattina, un bambino inglese di 5 anni ...

Brescia : rischia di annegare in Piscina - rianimato bimbo di 5 anni : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Un bambino inglese di cinque anni ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo a Sirmione, in provincia di Brescia, nel quale si trovava in vacanza con la famiglia. Il bimbo si è allontanato dai genitori, che lo hanno trovato pochi minuti dopo, immerso nella

Bimbo di 5 anni rischia di annegare in Piscina - grave : Un Bimbo di quasi 5 anni ha rischiato di annegare nella piscina del residence di Sirmione, nel Bresciano, dove alloggiava con la famiglia: i genitori non si erano accorti che il figlio era caduto in acqua. E’ stata una bambina a lanciare l’allarme vedendo il piccolo privo di sensi. Un uomo è intervenuto e ha rianimato il bambino, salvato dopo che era andato in arresto cardiaco. Sul posto elisoccorso e ambulanza: il bambino, intubato, ...

Ischia - bimbo rischia di annegare in Piscina ma è salvato in tempo : Un bimbo napoletano di 6 anni ha rIschiato di annegare in una piscina di un albergo di Forio d'Ischia, ma è stato soccorso da una cliente dell'hotel presente in quel momento e rianimato a bordo ...

Bimbo 6 anni rischia annegare in Piscina : ANSA, - ISCHIA , NAPOLI, , 13 AGO - Un Bimbo di 6 anni ha rischiato di annegare in una piscina di un albergo di Forio d'Ischia, ma è stato soccorso e rianimato a bordo piscina. Soccorso d'urgenza è ...

Brennero - due fratellini di 7 e 9 anni rischiano di annegare nella Piscina di un hotel : Il più grande dei due versa in gravi condizioni, mentre la sorellina di 7 anni non corre alcun pericolo.Continua a leggere

Brennero. Bimbo di 9 anni rischia di annegare nella Piscina di un albergo : Attimi di paura. Un Bimbo di 9 anni di origini pakistane ha rischiato di annegare nella piscina di un albergo

Balotelli rischia di finire fuori Piscina - il suo tuffo dallo scivolo è spericolato : Mario Balotelli rischia di combinarne un'altra delle sue. Questa volta si lancia da uno scivolo in piscina, ma a causa dell'alta velocità rischia di andare a sbattere sul bordo della vasca. ...

Balotelli rischia grosso - il tuffo in Piscina è pericoloso [VIDEO] : Balotelli in vacanza sfiora il bordo della piscina e l’incidente: ecco il tuffo dello scellerato calciatore del Nizza Un tuffo pericoloso per Mario Balotelli. Il calciatore del Nizza e della Nazionale Italiana, durante i suoi giorni di vacanza, si è buttato da uno scivolo arrivando in acqua a tutta velocità, ma rischiando grosso. Il calciatore ha sfiorato con il suo corpo il bordo della piscina e quindi per poco non è incappato in un ...

Nuoro - bimbo di quattro anni rischia di annegare in Piscina : Solo una decina di giorni fa c'è stato il tragico fatto di cronaca a Sperlonga, il Comune in provincia di Latina. Una bambina di 13 anni di Frosinone è stata risucchiata da un bocchettone di ...

Cosenza - bimba di 4 anni rischia di annegare in Piscina : bagnino le salva la vita : La bambina stava facendo il bagno nella piscina di un resort a Villapiana, dove si trovava con i genitori: salva grazie alla prontezza del bagnino, che è riuscito a rianimarla, praticando le manovre di primo soccorso.Continua a leggere

Tredicenne rischia di annegare in Piscina : "Risucchiata dalle bocchette di aspirazione" : Momenti di panico nella piscina di un hotel di Sperlonga, dove una bambina di 13 anni di Morolo ha rischiato di annegare. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la 13enne, studentessa di Morolo nella...

Salzano - bimba di 2 anni rischia di annegare in Piscina : è gravissima/ Ultime notizie : i carabinieri indagano : Salzano, bimba di 2 anni rischia di annegare in piscina: è gravissima. Ultime notizie: i carabinieri indagano sull'incidente domestico, mentre la piccola lotta tra la vita e la morte(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:52:00 GMT)