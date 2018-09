Piazza Affari | si muove a passi da gigante Biesse

Piazza Affari : al centro degli acquisti Prima Industrie : Seduta decisamente positiva per Prima Industrie , che tratta in rialzo del 4,94%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prima Industrie ...

Piazza Affari : in bella mostra Anima Holding : Brilla il principale asset manager indipendente in Italia , che passa di mano con un aumento del 2,95%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Autogrill : Protagonista la società attiva nella ristorazione , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,10%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Giornata tonica per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 80% - - guizzo positivo per Valsoia : L' Indice del settore alimentare italiano continua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...

Piazza Affari - risparmiatori colpiti al cuore : meglio portafogli liquidi al 100% : Naturalmente questa mossa mette ulteriore pressioni sul governo giallo verde in vista della presentazione del Def, Documento di Economia e Finanza, affinché i saldi non vadano fuori dai parametri ...

Borse europee senza direzione. Piazza Affari sopra la parità : Teleborsa, - Prevale la cautela ad inizio seduta sui principali listini europei , che mostrano variazioni in linea con la parità. In mattinata, i mercati asiatici hanno chiuso in rosso sui timori di ...

Borsa - Piazza Affari apre in leggero rialzo. Spread stabile : Il giudizio negativo dell'agenzia di Rating Fitch sul debito sovrano italiano non sembra preoccupare la Borsa - Non sembra impensierire più di tanto i mercati la decisione dell'agenzia di Rating Fitch ...

Piazza Affari : in bella mostra Bio on : Protagonista la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,44%. Il trend di Bio on mostra un andamento in sintonia con quello ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Amplifon : Brillante rialzo per la società leader nelle soluzioni uditive , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,97%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Fincantieri : Brilla il principale complesso cantieristico al mondo , che passa di mano con un aumento del 5,02%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Fincantieri ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Maire Tecnimont : Effervescente il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,50%. A livello comparativo su base ...

Piazza Affari teme lo "scippo" dell'idroelettrico : Mina idroelettrica sulle utility italiane. Le concessioni autostradali salgono sul banco degli imputati trascinando nell'incertezza anche il business 'dell'oro blu' che in Italia vale milioni ed è una ...

Borsa - spread sopra 290 punti. Piazza Affari giù : Giornata complicata sui mercati: Milano chiude a -1,1% Fitch conferma il rating Italia. Ma abbassa outlook da 'stabile' a 'negativo' Disoccupazione in calo, anche tra i giovani. Aumentano gli inattivi