Piazza Affari | pioggia di acquisti su Brunello Cucinelli

Piazza Affari cavalca rimbalzo delle banche - rally di Fincantieri : Mentre sulla scena politica continuano le differenti posizioni tra il ministro dell'Economia Tria, che rassicura circa la tenuta dei conti pubblici, e i due vice premier Salvini e Di Maio che invece ...

Fitch non spaventa - Piazza Affari chiude in rialzo - +0 - 62% - : Milano, 3 set., askanews, - Nessuna tempesta su Piazza Affari dopo la decisione di Fitch di rivedere al ribasso l'outlook sull'Italia a 'negativo'. L'indice principale Ftse Mib ha messo a segno una ...

Il comparto bancario a Piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 36% - - si concentrano gli acquisti su Banca MPS : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Bancario italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 8.864,13 in crescita ...

Piazza Affari in rialzo - bene i bancari. FTSE MIB +0 - 62% : Bancari in recupero nel finale grazie alle indiscrezioni di Reuters sulle intenzioni del Ministro dell'Economia Giovanni Tria, ma senza raggiungere i massimi toccati intorno alle 13. Ricordiamo la ...

Piazza Affari tonica in un'Europa cauta : Teleborsa, - Riflessive le borse europee nella prima seduta del mese di settembre , con la borsa di Wall Street rimasta chiusa per la festa del Labor Day. L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente ...

Fitch non spaventa - Piazza Affari chiude in rialzo - +0 - 62% - : Venerdì il tasso del titolo italiano era arrivato a toccare il 3,26%, sui massimi da marzo 2014.A rassicurare i mercati le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sul rispetto degli impegni ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 62% : Seduta positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,62% a 20.395 punti.

Piazza Affari reagisce bene al giudizio di Fitch - spread stabile : Le rassicurazioni di Tria hanno convinto. Milano è positiva e il differenziale tra il rendimento dei nostri Btp decennali e quelli tedeschi è sui 289 punti. -

Borse caute. Piazza Affari corre insieme a Londra : Teleborsa, - Prevale ancora la cautela a metà giornata sui principali listini europei che mostrano variazioni in linea con la parità. Piazza Affari , invece, si distanzia dall'andamento piatto dell'...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Prima Industrie : Seduta decisamente positiva per Prima Industrie , che tratta in rialzo del 4,94%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prima Industrie ...

Piazza Affari : in bella mostra Anima Holding : Brilla il principale asset manager indipendente in Italia , che passa di mano con un aumento del 2,95%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Piazza Affari : si muove a passi da gigante Biesse : Effervescente la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,16%. Su base settimanale, il trend del titolo ...