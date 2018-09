Personale ATA | visibili graduatorie terza fascia su Istanze Online

Colpo di mortaio vicino all'ambasciata italiana in Libia : "Personale illeso" : Un Colpo di mortaio, sparato durante gli scontri fra milizie a Tripoli, si è abbattuto su un albergo situato a poco più di cento metri dall'ambasciata d'Italia, ferendo tre persone. Si tratta dell'Hotel Al Waddan, come riferisce il sito Alwasat citando una fonte ufficiale.Fonti locali hanno riferito all'ANSA che l'ambasciata italiana non ha subito danni e che tutto il personale sta bene: "Il Colpo di mortaio si è abbattuto ...

Elenco graduatorie definitive di terza fascia Personale ATA aggiornato : Aggiornamento delle graduatorie di terza fascia aggiornato ad oggi, 1 settembre 2018. Le graduatorie definitive di terza fascia sono visibili anche su Istanze on line. Entro la data del 20 settembre, come confermato dal Miur, dovranno essere pubblicate in tutte le regioni. Ricordiamo che esiste un altro modo per verificare le graduatorie. Occorre fare l’accesso […] L'articolo Elenco graduatorie definitive di terza fascia personale ...

Personale ATA - stop agli appalti di pulizia in bilico : nessuna conferma dal ministero : Sembrava di essere giunti a una svolta dopo l’ultimo annuncio fatto da Luigi Gallo (M5S), sulla questione tanto dibattuta dello stop agli appalti di pulizia esterni nelle scuole. Ma a ben guardare, la situazione appare ancora molto in bilico considerato che per ora non c’è stata nessuna conferma da parte del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. […] L'articolo Personale ATA, stop agli appalti di pulizia in bilico: ...

Personale ATA e pubblicazione graduatorie definitive di terza fascia entro il 20 settembre : Si è parlato anche di Personale Ata nel corso dell’incontro svoltosi nella mattinata di martedì 28 agosto al Miur. Gli argomenti all’ordine del giorno vertevano tutti sulle problematiche connesse all’avvio dell’anno scolastico. Mobilità annuale, assegnazioni provvisorie, criticità nella determinazione dell’organico il fatto, assunzioni e delle supplenze. Relativamente a quelle da conferire agli aspiranti inseriti ...

Personale ATA - è ufficiale : 9.800 assunzioni entro il 31 agosto : Novità in vista per le assunzioni del Personale Ata. Le immissioni a ruolo devono essere effettuate entro il 31 agosto 2018. Così è specificato nella nota ministeriale prot. n. 34930 del Miur dello scorso 1° agosto, in cui tra l’altro viene anche ripartito il contingente per provincia e profilo, e gli accantonamenti effettuati per le assunzioni del Personale exLsu e Co.Co.Co. Leggi anche “Scuola: ecco le assunzioni per l’anno ...

Personale ATA : assunzioni 2018/2019 part time : Il Personale ATA che verrà immesso in ruolo entro il prossimo 31 agosto potrà optare da subito per un contratto di lavoro a tempo parziale. Non sarà, perciò, necessario attendere marzo per farne richiesta. I 9.838 neo immessi, così come stabilito dall’art. 44, comma 8, del CCNL del 29 novembre 2007, stipulando un nuovo contratto […] L'articolo Personale ATA: assunzioni 2018/2019 part time proviene da Scuolainforma.

Personale ATA - dopo lo stop agli appalti di pulizia quale futuro per le graduatorie? : La risoluzione numero 37, annunciata da Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, esattamente una settimana fa, ha mosso un vero ‘scossone’ tra il Personale ATA. quale futuro avranno le graduatorie dopo lo stop agli appalti di pulizia esterni e la stabilizzazione per 12 mila lavoratori, attualmente assunti da ditte e […] L'articolo Personale ATA, dopo lo stop agli appalti di pulizia ...

Personale ATA - stop agli appalti di pulizia : a breve 12 mila stabilizzazioni : Un’importante notizia arriva per tutto il Personale ATA: stop agli appalti di pulizia esterni, sì a 12 mila stabilizzazioni di lavoratori. E’ quanto si apprende da un post su Facebook della pagina ufficiale dell’onorevole pentastellato Luigi Gallo. Con la risoluzione numero 37 si avrà l’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole. Personale Ata: stop agli […] L'articolo Personale ATA, stop agli appalti di ...

Immissioni in ruolo Personale ATA : avviso Toscana : Per il personale ATA è tempo di immissione in ruolo. Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 576 che contiene i contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2018/2019 e la nota 54930 del 1 agosto 2018, attraverso la quale gli uffici scolastici regionali potranno adempiere per le assunzioni, in tutta Italia fervono […] L'articolo Immissioni in ruolo personale ATA: avviso Toscana proviene da ...

Personale ATA - Anief : “inaccettabile assumere solo il 25% del personale necessario” : Ecco il comunicato stampa di Anief pieno di acredine, il quale mette in discussione il numero delle unità del personale ATA che il Mef ha contingentato per il prossimo anno scolastico. Di seguito, il testo integrale del comunicato. Il numero delle assunzioni del personale ATA, per Anief rimane ancora insufficiente: solo 1/4 di quelli necessari. […] L'articolo personale ATA, Anief: “inaccettabile assumere solo il 25% del personale ...