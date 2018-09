Perché molti scelgono lo smartphone equo e solidale

Buon Venerdì 17! Ecco Perché è considerato da molti un giorno sfortunato : Questo Venerdì di Agosto non è un giorno qualsiasi: è un Venerdì 17. Per chi non crede alle superstizioni, è un giorno come tanti come tanti, ma per chi si lascia influenzare sarà sicuramente interessante scoprire per quale motivo a tale giorno è associata tradizionalmente la sventura. Innanzitutto ricordiamo che c’è addirittura chi soffre di “Eptacaidecafobia“: è questo il termine, derivante dal greco, che indica la paura ...