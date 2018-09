Pentathlon | Mondiali 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Pentathlon - Mondiali 2018 : le favorite della gara femminile. Speranze italiane tutte su Alice Sotero : Lo sport del soldato sta per incoronare la sua regina: in Messico dal 7 al 13 settembre si terranno i Mondiali senior di Pentathlon moderno. La qualificazione femminile si terrà il 10, mentre la finale è in programma il 12, anche se il giorno prima si disputerà il ranking round di scherma. Tante le pretendenti al trono della numero uno al mondo, la russa Gulnaz Gubaydullina, oro lo scorso anno: ci saranno al via la magiara Tamara Alekszejev, ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : i favoriti nelle staffette. Russia e Francia pronte ad insidiare la Germania : Stanno per partire, a Città del Messico, i Mondiali di Pentathlon moderno: dal 7 al 13 settembre verranno assegnati i titoli iridati. Il programma verrà aperto, nei primi tre giorni, dalle prove a staffetta, alle quali l’Italia ha scelto di non partecipare, preferendo concentrarsi sulle gare individuali. Nella staffetta femminile, che aprirà la manifestazione venerdì 7, sarà chiamata a difendere il titolo la Germania, vincente lo scorso ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : i favoriti della gara maschile. Occhio a sudcoreani e francesi - italiani outsider : Città del Messico è pronta ad ospitare i Mondiali senior di Pentathlon moderno: i migliori interpreti di questo sport si daranno battaglia per la vittoria iridata, con il field dei partecipanti che sarà di altissimo livello. Nella gara individuale maschile saranno al via quattro azzurri, anche se non godranno dei favori del pronostico, almeno per quanto visto nelle ultime uscite. Nella finale maschile, che si disputerà tra il 12 ed il 13 ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Alice Sotero e Riccardo De Luca le punte della spedizione azzurra : Saranno sette gli azzurri impegnati nei Mondiali di Pentathlon che si svolgeranno dal 7 al 13 settembre a Città del Messico: nella capitale centroamericana verranno assegnati i titoli individuali maschile e femminile (specialità olimpiche), i titoli a squadre e le staffette (specialità non olimpiche). Dunque saranno sette le medaglie d’oro iridate in palio. Di seguito i convocati azzurri (non è stata ancora resa nota la composizione delle ...

Pentathlon - i convocati dell’Italia per i Mondiali 2018. Sette gli azzurri in gara - da decidere le staffette : Mancano poco più di due settimane all’appuntamento più importante della stagione del Pentathlon moderno: dal 7 al 13 Settembre a Città del Messico i migliori interpreti dello sport del soldato si daranno battaglia per portare a casa il titolo iridato. Fari puntate sulle due specialità olimpiche, ovvero le prove individuali, ma verranno assegnati i titoli anche a squadre e nelle staffette. L’Italia scopre le carte: sono Sette gli ...

Pentathlon - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Mancano poco più di due settimane all’appuntamento più importante della stagione del Pentathlon moderno: a Città del Messico i migliori interpreti dello sport del soldato si daranno battaglia per portare a casa il titolo iridato. Fari puntate sulle due specialità olimpiche, ovvero le prove individuali, ma verranno assegnati i titoli anche a squadre e nelle staffette. Non sono ancora ufficiali gli orari delle varie competizioni, ma le prove ...

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : si chiude con la staffetta mista vinta dalla Russia - nona l’Italia : Si sono conclusi i campionati Mondiali junior di Pentathlon moderno 2018 di Kladno, in Repubblica Ceca. L’ultima prova è stata la staffetta mista che ha visto il successo della Russia con Kseniia Fraltsova e Serge Baranov con 1445 punti davanti alla Corea del Sud di Kim Unju e Seo Changwan con 1438 e alla Francia di Emma Riff e Paolo Singh con 1432. Quarta posizione per la Gran Bretagna di Holly Parker e James Harper a quota 1431, quinta ...

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : Italia di bronzo nella classifica a squadre maschile : Non sarà stato certo il successo totale fatto registrare ieri dalla nazionale femminile, ma la finale maschile dei Mondiali junior di Pentathlon moderno riserva comunque una gioia all’Italia: a Kladno, in Repubblica Ceca, Giorgio Malan, Matteo Cicinelli e Roberto Micheli hanno conquistato la medaglia di bronzo nella classifica a squadre. nella gara individuale la medaglia d’oro è andata all’egiziano Ahmed Elgendy, con 1467 ...

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : Elena Micheli campionessa iridata! Italia oro a squadre : Elena Micheli ha scritto un altro pezzo della storia del Pentathlon giovanile Italiano: l’azzurrina, fresca campionessa mondiale universitaria, oggi a Kladno, in Repubblica Ceca, ha vinto il titolo iridato junior in una gara che l’ha vista sempre nelle posizioni di testa. Presa la vetta dopo la prova di equitazione, l’Italiana ha amministrato nel laser run ed ha vinto per distacco. Trionfo completato dalla classifica a squadre, ...

Pentathlon - Mondiali junior Kladno 2018 : nelle qualificazioni maschili vanno avanti tre azzurri : Buone notizie da Kladno, in Repubblica Ceca, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali junior di Pentathlon moderno: nelle qualificazioni maschili staccano il pass per la finale di domenica Giorgio Malan, Matteo Cicinelli e Roberto Micheli, mentre non ce la fa soltanto Stefano Frezza. I pentatleti sono stati divisi in tre gruppi, dai quali passavano i primi dieci, oltre ai migliori sei punteggi inizialmente esclusi: l’unico tra gli ...

Pentathlon - Mondiali Junior Kladno 2018 : Aurora Tognetti - Elena Micheli e Lea Maria Lopez si qualificano per la finale individuale : Le qualificazioni per la prova individuale femminile dei Mondiali Junior 2018 di Kladno in Repubblica Ceca mandano tre italiane su quattro alla finale. Aurora Tognetti, Elena Micheli e Lea Maria Lopez, infatti, si classificano senza particolari problemi, mentre si infrangono i sogni di Alice Rinaudo che, dalla prima posizione dopo due gare, crolla nella laser run. Nel Gruppo A migliori punteggi per la turca Ilke Ozyuksel e per la coreana Sumin ...

Pentathlon - Mondiali Junior Kladno 2018 : medaglia di bronzo per Matteo Cicinelli e Giorgio Malan nella staffetta maschile : Seconda gara e seconda medaglia di bronzo per l’Italia in questo primo scorcio dei Mondiali Junior di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Kladno, in Repubblica Ceca. La coppia composta da Matteo Cicinelli e Giorgio Malan, infatti, ha concluso al terzo posto la staffetta maschile, chiudendo alle spalle di Repubblica Ceca e Corea del Sud. I padroni di casa Martin Vlach e Marek Grycz, quindi, hanno centrato la medaglia d’oro ...

Pentathlon - Mondiali Junior Kladno 2018 : Elena Micheli e Aurora Tognetti bronzo nella staffetta femminile : Si sono aperti, con la staffetta femminile, i campionati del mondo Junior di Pentathlon moderno di svolgimento a Kladno, in Repubblica Ceca ed è arrivata subito una medaglia per l’Italia. Le nostre Elena Micheli e Aurora Tognetti hanno conquistato un bellissimo bronzo nella prova vinta dal Guatemala (con la coppia composta da Sophia Hernandez e Sofia Cabrera) che ha centrato l’oro con 1391 punti, mentre l’argento è andato alla ...