Pensioni | «quota 100» selettiva | le due opzioni sul tavolo

Pensioni e LdB2019 - l'allarme della UIL : con quota 100 anziché APE ritardi fino a 4 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 2 settembre 2018 vedono emergere ancora preoccupazione dalla Uil in merito alla possibile quota 100 a partire dai 64 anni, una misura che per via del paletto anagrafico e della probabile abolizione dell'APE sociale [VIDEO] rischia di allungare fino a 4 anni l'eta' di uscita dal lavoro di coloro che vivono situazioni di disagio. Nel frattempo anche dalla Cisl si attende di avere una risposta chiara in ...

Pensioni anticipate a quota 100 : ipotesi doppia anzianità - uscita selettiva ed esuberi : Sulla riforma delle Pensioni il Governo di Giuseppe Conte potrebbe quantificare, gia' a partire da martedì 4 settembre, le risorse disponibili per le uscite anticipate a quota 100. Due, ad oggi, le ipotesi che potrebbero essere messe sul tavolo della discussione: la quota 100 selettiva, ovvero le Pensioni con requisiti di uscita ben determinati, e la pensione anticipata dei lavoratori in esubero. Secondo quanto pubblicano oggi le testate ...

Pensioni - strada stretta quota 100.Treu - stop anticipate : econdo i calcoli Inps il ripristino della pensione di anzianita' con la quota 100 e un'eta' minima di 64 anni costerebbe nel 2018 4,6 miliardi. 2 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

RIFORMA Pensioni 2018/ Allarme Uil : “Con Quota 100 invece di Ape ritardo fino a 4 anni” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Il presidente del Cnel, Tiziano Treu: “Quelle anticipate vanno cancellate, sono un'ingiustizia”. Cisl Fnp chiede tavolo di confronto col governo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:01:00 GMT)

Riforma Pensioni : costi abbordabili per Quota 100 - ma secondo Damiano è penalizzante : Sono tante le misure in materia previdenziale ipotizzate dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle ed inserite nel nuovo contratto di Governo siglato nei mesi scorsi. Si tratta della cosiddetta pensione di cittadinanza, del taglio alle pensioni d'oro, della flat tax e del superamento della precedente Legge Fornero [VIDEO]che ha penalizzato gran parte degli italiani. Circa 8 miliardi per Quota 100 Come ormai tanti sanno, la Quota 100 è uno dei ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Damiano : “Assegni d'oro? Servono risposte anche su Quota 100 e Ape” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie e PENSIONI d'oro: M5s "tagli sopra i 4mila euro", Di Maio ha così convinto Salvini? Tutte le novità sui temi previdenziali e sulla legge Fornero(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:17:00 GMT)

Pensioni - Quota 100 resta un dubbio ma Salvini afferma : 'Via la Legge Fornero' : Voglio rispettare quello che ho presso agli italiani; meno tasse, via la Legge Fornero, meno burocrazia e la pace fiscale con Equitalia, lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un intervista rilasciata sul Tg5. Il vicepremier, infatti, avrebbe ricordato il patto intrapreso con gli italiani in vista della riapertura del cantiere sulla nuova Legge di Stabilita' che portera' a numerose novita' in campo previdenziale. Salvini ...

Pensioni - Quota 100 e aumenti alle minime : il contratto di governo alla prova dei numeri : Secondo Itinerari Previdenziali, la pensione di cittadinanza tanto cara ai 5 Stelle avrebbe costi proibitivi per le casse...

Pensioni e LdB 2019 - Damiano al Governo : chiarezza su Ape sociale e quota 100 : L’onorevole Cesare Damiano ex presidente della commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati attraverso la sua ultima nota stampa è tornato a chiedere chiarezza al Governo: in questo fine agosto non si placano le diatribe sulla discussa riforma delle Pensioni [VIDEO] e su quanto potra' effettivamente essere compreso nella prossima Legge di Bilancio 2019. Per questo l’esponente del Partito Democratico ha chiesto chiarezza su due misure che più ...

Pensioni : Proietti chiede modifiche alla Fornero - Quota 41 potrebbe slittare : 'Il Governo deve continuare a cambiare la Legge Fornero [VIDEO]sulle Pensioni a partire dalla prossima Legge di Bilancio come promesso agli elettori in questi mesi': lo ha dichiarato il segretario confederale della Uil Domenico Proietti chiedendo una maggiore attenzione al governo sul delicato tema riguardante il superamento della Riforma Fornero anche se il Governo sembrerebbe ormai deciso a rinviare la Quota 41 a favore dei lavoratori ...

Pensioni : verso quota 100 e opzione donna - ma i vantaggi potrebbero non essere reali : Il Governo del M5S e della Lega di Matteo Salvini sta preparando la riforma sulle Pensioni, con le uscite anticipate rispetto alla pensione di vecchiaia assicurate dalla quota 100 e dalla possibile proroga nel 2019 dell'opzione donna. Tuttavia, secondo quanto scrive il quotidiano specializzato Italia Oggi, i vantaggi delle misure che l'Esecutivo ha messo al centro della discussione per il superamento della riforma delle Pensioni di Elsa Fornero, ...

Pensioni anticipate - quota 100 parziale a età fisse 64-65 anni e uscita precoci con 42 : E' decisamente complicato finanziare la riforma delle Pensioni con le promesse di uscita anticipata a quota 100 e a quota 41 dei precoci ipotizzate dal Governo e dai partiti di maggioranza, il M5S e la Lega di Matteo Salvini. Ad oggi, infatti, il superamento della legge Fornero rimane in alto mare e, nonostante le ipotesi che si stanno facendo in queste settimane di riforma delle Pensioni, una delle uniche misure che certamente Di Maio e Salvini ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Cosmed critica su Quota 100 e il taglio degli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 agosto. Cosmed critica su Quota 100 e il taglio degli assegni d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 05:01:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - necessaria “massima elasticità” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 26 agosto. Per Quota 100 dovrà esserci elasticità, dice Fabio Fortuna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:57:00 GMT)